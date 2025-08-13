  1. Clients Privés
US Open L'une des icônes du tennis fera son grand retour à New York

ATS

13.8.2025 - 22:02

Venus Williams, 45 ans, ancienne no 1 mondiale sortie de sa retraite le mois dernier, a reçu une invitation pour participer à l'US Open (24 août-7 septembre à New York). Elle l'a remporté deux fois en 2000 et 2001.

Venus Williams a remporté deux fois l’US Open.
Venus Williams a remporté deux fois l’US Open.
ats

Keystone-SDA

13.08.2025, 22:02

13.08.2025, 22:06

L'Américaine revient après deux ans d'absence. Caroline Garcia, demi-finaliste du tournoi en 2022, a elle aussi bénéficié d'une invitation. La Française, ex-no 4 mondiale retombée à la 201e place au classement WTA, disputera à Flushing Meadows le dernier tournoi du Grand Chelem de sa carrière, à 31 ans, avant de prendre sa retraite à la fin de la saison.

Venus Williams deviendra la deuxième joueuse la plus âgée à figurer dans le tableau final du tournoi américain après Renée Richards, née Richard Raskind avant de changer de sexe, qui avait 47 ans lorsqu'elle y fut éliminée au 1er tour en 1981.

Cincinnati. Pas de nouvel exploit pour Venus Williams, sortie d'entrée

CincinnatiPas de nouvel exploit pour Venus Williams, sortie d'entrée

L'une des icônes du tennis, septuple vainqueur en Grand Chelem, a renoué avec la compétition le 23 juillet au tournoi de Washington, après 16 mois d'absence. Un retour qui s'est soldé par une victoire au premier tour sur sa compatriote Peyton Stearns, alors 35e mondiale, avant qu'elle perde au tour suivant.

Le dernier des 49 titres de l'ancienne no 1 mondiale sur le circuit WTA remonte à 2016, au tournoi de Taïwan. Venus Williams s'alignera également à l'US Open dans le double mixte, aux côtés de son compatriote Reilly Opelka.

Elle évoque son calvaire. «Mon parcours de santé a été très éprouvant» - Venus Williams est de retour !

Elle évoque son calvaire«Mon parcours de santé a été très éprouvant» - Venus Williams est de retour !

