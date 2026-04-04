En pleine tournée d'adieu sur le circuit ATP à 41 ans, Stan Wawrinka est aussi «excité» de jouer ses derniers tournois que d'arrêter le tennis à la fin de l'année, estimant avoir «pressé le citron jusqu'à la dernière goutte».

En 2014, Stan Wawrinka avait battu Roger Federer en finale à Monte-Carlo, son «plus beau souvenir». KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Avant de mettre un terme à sa longue carrière, couronnée de trois victoires en Grand Chelem, le vétéran suisse fait une escale au Masters 1000 de Monte-Carlo (5-12 avril) où il garde le souvenir «exceptionnel» de son titre en 2014, le seul dans cette catégorie, face à son compatriote Roger Federer.

Stan Wawrinka, qu'est-ce que vous ressentez avant ce tournoi?

«Je suis autant excité de jouer ces tournois encore que de me dire qu'à la fin de l'année, ça sera terminé. Je suis arrivé à un point où vraiment, j'ai pressé le citron jusqu'à la dernière goutte et je me réjouis vraiment d'arrêter».

Il n'y a plus rien dans le moteur?

«Il y a encore ce qu'il faut pour l'année mais c'est vrai que, dans le moteur, il n'y a plus ce qu'il faut pour continuer à faire tout ce que je fais et encore plus si on veut rester à un niveau correct».

Le plaisir est toujours là?

«Bien sûr, il est toujours là. Sinon, je ne serais pas ici, tout simplement. Déjà par respect pour moi-même, je suis quelqu'un qui a toujours donné le maximum. Mais quand je n'ai pas envie ou quand je sens que je ne le fais pas, je préfère me retirer ou simplement ne pas jouer dans les tournois».

Vous avez déjà pensé à la suite?

«La suite, ça fait dix ans que j'y pense. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire, plein d'opportunités, j'ai ouvert plein de portes pour ça. Mais c'est vrai que depuis que j'ai décidé que ce serait ma dernière année, j'ai tout mis de côté, j'ai tout fermé. J'ai envie de finir l'année et ne rien prévoir pour commencer. D'abord, on va chiller. On va rentrer en Suisse et puis après, on verra».

Si vous remportez votre premier tour, vous pouvez affronter le no 1 mondial Carlos Alcaraz...

«Je le dis depuis plusieurs années, je rêverais de jouer contre lui. Si ça pouvait être ici, ça serait magique. C'est l'un des seuls que je n'ai jamais joué. Je trouve tellement exceptionnel ce qu'il fait sur le terrain. Il amène le tennis dans une autre dimension. En tant qu'athlète, pouvoir être une fois face à lui sur un match officiel, ce serait une chance».

Quel est votre plus beau souvenir ici?

«Ma victoire face à Roger Federer (en 2014). C'est mon unique Masters 1000, sur terre battue. Pour moi, c'était exceptionnel».

*Propos recueillis par l’AFP lors d'une table-ronde en marge du Masters 1000 de Monte-Carlo.

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