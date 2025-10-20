  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss Indoors Malgré la défaite, le jeune Bernet marque les esprits

ATS

20.10.2025 - 22:49

La marche était un peu trop haute pour Henry Bernet (ATP 481) lundi aux Swiss Indoors de Bâle. Invité par les organisateurs, le Bâlois de 18 ans a toutefois offert une superbe résistance au no 19 mondial Jakub Mensik au 1er tour. Il a pris date.

Henry Bernet a donné du fil à retordre à son adversaire.
Henry Bernet a donné du fil à retordre à son adversaire.
KEYSTONE

Keystone-SDA

20.10.2025, 22:49

20.10.2025, 23:18

Le champion junior de l'Open d'Australie 2025, qui jouait son premier match dans un tableau final sur l'ATP Tour, a été battu 7-6 (7/1) 6-7 (7/9) 6-3 en 2h30 par le Tchèque de 20 ans. Ce dernier est l'une des révélations de l'année, avec son sacre dans le Masters 1000 de Miami où il avait privé Novak Djokovic d'un 100e titre.

Poussé par «son» public, Henry Bernet a démontré tout son potentiel, notamment avec ce revers à une main qui lui permet déjà de réussir des merveilles. C'est néanmoins grâce à son coup droit qu'il a réussi son plus beaucoup coup, un somptueux passing gagnant qui lui a permis d'effacer une balle de break à 4-3 au premier set.

Nettement plus relâché que lors de son baptême du feu en Coupe Davis à Bienne face à l'Inde le 13 septembre, le Bâlois a fait jeu égal avec son adversaire pendant deux sets. Le premier jeu décisif s'est joué sur le premier point, un très long échange perdu par Henry Bernet qui a concédé les cinq points suivants.

Le Bâlois a eu le mérite de ne pas lâcher prise malgré la perte de cette première manche. Il a même effacé une balle de match à 6/5 dans le second tie-break, avant de conclure sur sa deuxième balle de set. Mais Jakub Mensik a su serrer sa garde dans la manche décisive, signant le seul break du match dès le deuxième jeu.

Des points perdus

Cette défaite plus qu'honorable va par ailleurs coûter «cher» à Henry Bernet, qui a souffert de crampes à la jambe droite en toute fin de match. Il perdra en effet une cinquantaine de places dans la hiérarchie lundi prochain: il avait inscrit 13 points dans les Swiss Indoors 2024 en passant un tour en qualifications, alors qu'il n'en marque aucun avec son élimination au 1er tour du tableau principal.

Les plus lus

«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»
Discussion sur les modalités du prochain sommet Poutine-Trump
Le test ADN brise les affirmations de la «fausse Maddie»
Netanyahu affirme qu'Israël a largué 153 tonnes de bombes dimanche
Un des coronavirus les plus meurtriers stocké désormais à Spiez