Jérôme Kym (ATP 186) n'a pas réussi à se hisser en quarts de finale du tournoi de Gstaad. Jeudi, l'Argovien a été battu 6-4 6-7 (2/7) 7-6 (7/5) par Stefanos Tsitsipas (ATP 85).

Jérôme Kym (ATP 186) n'a pas réussi à se hisser en quarts de finale du tournoi de Gstaad.

Au retour des deux joueurs sur le central, le score était de 6-4 6-7 (2/7) 5-5 avec service pour le Grec. Kym s'est rapidement procuré deux balles de break, mais n'a pas su les convertir. Il a ensuite dû s'employer pour remporter son service et envoyer les deux joueurs pour un dernier jeu décisif.

Dans ce tie-break, l'Argovien a fait d'emblée le mini-break, mais un coup droit trop appuyé a remis les deux hommes à égalité. Kym a mené 3-1, mais n'a pas pu creuser l'écart. Et à 5-5, il a offert une balle de match au Grec qui a finalement conclu sur son engagement avec un coup droit bien placé. L'Argovien, offensif, a sûrement perdu cette partie en donnant trop de points gratuits à son adversaire.

Tsitsipas affrontera le Français Arthur Rinderknech (ATP 28) en quarts de finale.