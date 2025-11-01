Après une pause maternité, Belinda Bencic est passée de la 489e à la 11e place mondiale en 2025, démontrant sa force retrouvée. Cependant, une blessure a interrompu sa saison. Heinz Günthardt, expert en tennis, analyse sa performance pour blue Sport.

Belinda Bencic après avoir remporté la finale de Tokyo. KEYSTONE

Roman Müller, Syl Battistuzzi Arthur Rappaz

Belinda Bencic a dû mettre un terme prématuré à sa saison de retour en raison d'une blessure, après avoir participé à cinq tournois en cinq semaines. Suite à son retour après la naissance de sa fille Bella, elle a grimpé de manière impressionnante de la 489e à la 11e place mondiale, remportant notamment les tournois d'Abu Dhabi et de Tokyo. Heinz Günthardt salue son intelligence de jeu et sa force mentale, et estime qu'elle pourrait remporter un titre du Grand Chelem à l'avenir.

La joueuse suisse ne terminera pas l'année avec un autre titre. Cinq jours après sa victoire à Tokyo, elle a déclaré forfait pour son quart de finale à Hong Kong en raison d'une blessure à la cuisse, mettant ainsi fin à sa saison. L'ancienne championne olympique de 2021 a disputé son cinquième tournoi en cinq semaines depuis le début de la tournée asiatique.

Un retour exceptionnel

« Jouer à ce niveau presque tous les deux jours augmente considérablement le risque de blessure», explique Heinz Günthardt dans une interview avec blue Sport. Il est sage de faire une pause en cas de petits problèmes pour éviter une absence prolongée.

À 28 ans, la joueuse de Saint-Gall peut maintenant se reposer avant de se préparer pour la nouvelle saison. Après sa victoire à Tokyo, Bencic a atteint la 11e place mondiale, alors qu'elle était 489e au début de l'année. Lors de son retour à la compétition le 30 octobre 2024 à Hambourg, six mois après la naissance de sa fille Bella, elle n'avait pas de classement.

Une autre attitude

« Ce qu'elle a accompli est énorme», souligne Günthardt. Il a toujours été optimiste à son sujet, mais il est surpris de la rapidité avec laquelle elle a retrouvé sa forme d'avant grossesse, notamment avec sa victoire à Abu Dhabi en février.

« Elle n'a pas joué longtemps à ce niveau, ce qui montre à quel point elle est talentueuse», résume Günthardt. Être une bonne athlète peut se travailler rapidement, mais les instincts de jeu et le timing sont souvent innés. « Quand on la regarde jouer, on a l'impression que chaque balle est parfaitement centrée et va là où elle doit aller.»

Est-elle même meilleure qu'avant? « Peut-être a-t-elle une approche légèrement différente. Au début, elle ne se mettait pas de pression», dit Günthardt. Maintenant, les attentes ont changé. « Elle sait qu'elle peut rivaliser avec les meilleures et peut-être un jour gagner un Grand Chelem – elle en a les capacités.» Günthardt conclut: « Lorsqu'elle entre dans un tournoi, son état d'esprit est différent. La question est de savoir si cela la stimule ou la freine.»

Après son retour, elle a légèrement modifié son service en raison de problèmes d'épaule, mais elle reste fidèle à son style de jeu. « Elle peut être très offensive, mais aussi solide, et ne fait pas d'erreurs dans les moments cruciaux. C'est ce qui l'a distinguée cette année. Elle a remporté de nombreux matchs serrés, c'est remarquable», s'enthousiasme Günthardt.

Bientôt un Grand Chelem ?

Montrer de telles performances à l'entraînement ou à 4-1 est différent de le faire à 6-6 dans le troisième set. « Cette année, elle a prouvé qu'elle fait partie des meilleures quand ça compte», affirme l'ancien entraîneur de Steffi Graf. Que peut-on attendre de Bencic la saison prochaine? « J'espère qu'elle pourra gagner un Grand Chelem, ou du moins se mettre en position de le faire.»

Si elle atteint la deuxième semaine, tout est possible, estime Günthardt, citant Wimbledon où Bencic a atteint les demi-finales cette année. « C'était une opportunité, mais elle est tombée sur une Swiatek en grande forme, presque imbattable», explique-t-il. Mais une telle situation ne se produit pas à chaque fois. Il faut se mettre souvent en position de gagner un tournoi. Le scénario peut s'inverser.

« Quelqu'un peut ne pas bien jouer un jour, et je peux être en grande forme, faire des aces au bon moment ou réussir un retour à 5-5 dans le troisième set. Et cela peut suffire pour l'emporter», conclut le commentateur de tennis de longue date. Günthardt résume: « Elle est assez bonne, mais certaines conditions doivent être réunies.»

Il y a des carrières qui forcent le respect.

Comme celle de Bencic, 28 ans.



➡️ Mère en avril 2024

➡️ 487e en janvier

➡️ 🏆 Abu Dhabi

➡️ 1/2 à Wimbledon

➡️ 🏆 Tokyo (1 balle de match sauvée contre Muchova en 1/4, et 10 balles de break sauvées sur 10 en finale)



La voilà 11e.

✊ pic.twitter.com/MJK7UhNcMu — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 26, 2025

L'analyse de Günthardt, en allemand

Günthardt: «Bencic hat einmal mehr bewiesen, dass sie zu den Besten gehört» Heinz Günthardt analysiert das gelungene Comeback-Jahr von Belinda Bencic. 31.10.2025

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).