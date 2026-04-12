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ATP 500 à Munich Marc-Andrea Hüsler passe l'écueil des qualifications

ATS

12.4.2026 - 14:56

Marc-Andrea Hüsler (ATP 283) s'est hissé dans le tableau principal de l'ATP 500 de Munich. Le gaucher zurichois a décroché sa place en écrasant l'Allemand Marko Topo (ATP 257) 6-0 6-1 en 55' dimanche au 2e et dernier tour des qualifications.

Hüsler survole les qualifications et rejoint le tableau principal (archives).
Hüsler survole les qualifications et rejoint le tableau principal (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.04.2026, 14:56

Ex-no 47 mondial (en février 2023), Marc-Andrea Hüsler n'avait plus figuré dans le tableau final d'un tournoi ATP depuis le mois de janvier 2025 à Hong Kong, où il était aussi sorti des qualifications. Sa dernière victoire sur le circuit principal remonte au mois d'avril 2024 à... Munich, où il avait passé deux tours pour s'arrêter en quart de finale.

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