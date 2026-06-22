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Séisme en tennis La championne de Wimbledon en 2023 suspendue quatre ans !

ATS

22.6.2026 - 16:07

L'ex-championne de Wimbledon Marketa Vondrousova est suspendue quatre ans, a annoncé lundi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA). La Tchèque de 26 ans est sanctionnée pour avoir refusé un test antidopage en décembre 2025.

Marketa Vondrousova est suspendue quatre ans.
Marketa Vondrousova est suspendue quatre ans.
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.06.2026, 16:07

22.06.2026, 16:13

«En vertu des règles antidopage, la sanction infligée à une joueuse qui refuse de se soumettre à un contrôle doit être la même que celle qui lui aurait été infligée si elle avait été contrôlée positive», a indiqué l'ITIA dans un communiqué, en précisant que la suspension court jusqu'au 21 juin 2030.

Marketa Vondrousova, ex-no 6 mondial qui avait remporté Wimbledon en 2023, n'a plus joué sur le circuit WTA depuis le mois de janvier. Elle est actuellement classée 122e mondiale.

Tennis. Enquête ouverte contre Vondrousova après un contrôle manqué

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