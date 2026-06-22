Marketa Vondrousova, ex-6e joueuse mondiale et lauréate de Wimbledon en 2023, a été suspendue quatre ans, a annoncé lundi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA). La Tchèque est sanctionnée pour avoir refusé un test antidopage en décembre 2025.

Un tribunal indépendant a décidé d'infliger la sanction la plus lourde prévue dans les textes régissant la lutte antidopage. Un refus de se soumettre à un contrôle équivaut à un contrôle positif, a rappelé l'Itia.

Ces dernières années, le tennis a connu plusieurs affaires de dopage qui ont éclaboussé Jannik Sinner et Simona Halep, de même que la Polonaise Iga Swiatek, mais sans qu'une suspension aussi longue n'ait été prononcée.

«Il s'agit d'une suspension lourde. On ne peut pas avoir un système dans lequel une joueuse est moins sanctionnée si elle refuse de se soumettre à un contrôle que celle qui s'y est soumis», a expliqué la directrice générale de l'Itia Karen Moorhouse, lors d'une vidéo-conférence avec la presse.

«Il est très rare que des joueurs refusent des tests»

Une sanction rare dans le tennis

Marketa Vondrousova, 26 ans, a la possibilité de faire appel, a précisé à l'AFP son avocat Jan Exner. «Quand nous aurons le verdict, nous déciderons de la suite à donner, à savoir faire appel ou non, mais je souhaite d'abord en discuter avec Marketa», a-t-il expliqué.

Cette gauchère avait fait sensation en 2023 avec son sacre à Wimbledon contre la Tunisienne Ons Jabeur, en étant classée 42e au début du tournoi. Elle compte d'autres coups d'éclat à son actif, comme une finale à Roland-Garros en 2019 et une médaille d'argent en simple aux Jeux de Tokyo, où elle avait subi la loi de la St-Galloise Belinda Bencic en finale.

Après avoir culminé au 6e rang mondial en septembre 2023, Vondrousova pointe à la 122e place, n'ayant plus joué sur le circuit WTA depuis janvier. Lors de sa dernière apparition en Grand Chelem, à l'US Open en août 2025, elle s'était qualifiée pour les quarts de finale, mais sans pouvoir les disputer en raison d'une blessure.

Santé mentale et version contestée

Le contrôle antidopage au départ de l'affaire a eu lieu hors compétition, le 3 décembre 2025 vers 20h00 au domicile de la joueuse, a expliqué l'Itia. Vondrousova a justifié son refus de livrer l'échantillon demandé par une agente en invoquant le stress et des problèmes de santé mentale, ainsi que des craintes pour sa sécurité.

En avril, elle a affirmé sur les réseaux sociaux que la contrôleuse avait frappé à sa porte «tard le soir sans s'identifier clairement ni suivre le protocole». «Depuis longtemps, je dois gérer des blessures, une pression constante et des problèmes de sommeil récurrents qui m'ont épuisée et fragilisée», a-t-elle développé.

L'Itia a nié ce déroulé, et rappelé que des contrôles pouvaient avoir lieu à tout moment entre 05h00 du matin et 10h00 du soir. Vondrousova a signé une déclaration attestant son refus en connaissance des risques auxquels elle s'exposait, a expliqué la directrice principale de l'antidopage au sein de l'Itia Nicole Sapstead à des journalistes.

Le tribunal de l'Itia a conclu que les éléments apportés par l'accusée n'apportaient «aucune justification convaincante». La suspension court jusqu'au 21 juin 2030, a précisé l'Itia.