L'ex-championne de Wimbledon Marketa Vondrousova est suspendue quatre ans, a annoncé lundi l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (ITIA).

Marketa Vondrousova (ici lors de son sacre à Wimbledon en 2023) a été suspendue pour quatre ans

La Tchèque de 26 ans est sanctionnée pour avoir refusé un test antidopage en décembre 2025.

«En vertu des règles antidopage, la sanction infligée à une joueuse qui refuse de se soumettre à un contrôle doit être la même que celle qui lui aurait été infligée si elle avait été contrôlée positive», a indiqué l'ITIA dans un communiqué, en précisant que la suspension court jusqu'au 21 juin 2030.

Marketa Vondrousova, ex-no 6 mondial qui avait remporté Wimbledon en 2023, n'a plus joué sur le circuit WTA depuis le mois de janvier. Elle est actuellement classée 122e mondiale.