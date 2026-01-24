La Japonaise Naomi Osaka, 17e mondiale, a déclaré forfait samedi à l'Open d'Australie. Ceci dans un message posté sur Instagram juste avant de jouer son match du troisième tour contre l'Australienne Madison Inglis (168e).

Keystone-SDA ATS

L'organisation du tournoi a confirmé quelques minutes plus tard le forfait, précisant que la joueuse de 28 ans souffrait d'une «blessure abdominale».

«J'ai dû prendre la difficile décision de déclarer forfait pour m'occuper de quelque chose à mon corps qui réclame de l'attention depuis la fin de mon dernier match», écrit pour sa part la double vainqueure à Melbourne dans son message sans expliquer la nature exacte de son problème.

«J'étais si heureuse de continuer ma route dans ce tournoi (...) m'arrêter ainsi me brise le coeur mais je ne peux pas risquer d'aggraver (la blessure) donc je ne peux pas retourner sur le court», ajoute l'ex-no 1 mondiale.

Après avoir battu la Croate Antonia Ruzic (65e) au premier tour en trois sets et 2h22, elle avait de nouveau mis 2h et trois sets pour écarter la Roumaine Sorana Cirstea (41e).

Osaka a remporté quatre tournois du Grand Chelem dont deux fois l'Open d'Australie en 2019 et 2021. Elle a aussi gagné deux fois l'US Open en 2018 et 2020.

C'est donc Inglis, qui n'avait encore jamais dépassé le 3e tour dans un tournoi du Grand Chelem (déjà atteint en Australie en 2022), qui affrontera lundi la Polonaise Iga Swiatek (2e) ou la Russe Anna Kalinskaya (33e) pour une place en quarts de finale.