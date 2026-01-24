  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d’Australie «M’arrêter ainsi me brise le coeur» - Naomi Osaka contrainte déclare forfait

ATS

24.1.2026 - 11:22

La Japonaise Naomi Osaka, 17e mondiale, a déclaré forfait samedi à l'Open d'Australie. Ceci dans un message posté sur Instagram juste avant de jouer son match du troisième tour contre l'Australienne Madison Inglis (168e).

Keystone-SDA

24.01.2026, 11:22

L'organisation du tournoi a confirmé quelques minutes plus tard le forfait, précisant que la joueuse de 28 ans souffrait d'une «blessure abdominale».

«J'ai dû prendre la difficile décision de déclarer forfait pour m'occuper de quelque chose à mon corps qui réclame de l'attention depuis la fin de mon dernier match», écrit pour sa part la double vainqueure à Melbourne dans son message sans expliquer la nature exacte de son problème.

Open d’Australie. «L’ambiance était incroyable» -  Stan Wawrinka dépose les armes avec honneur

Open d’Australie«L’ambiance était incroyable» -  Stan Wawrinka dépose les armes avec honneur

«J'étais si heureuse de continuer ma route dans ce tournoi (...) m'arrêter ainsi me brise le coeur mais je ne peux pas risquer d'aggraver (la blessure) donc je ne peux pas retourner sur le court», ajoute l'ex-no 1 mondiale.

Après avoir battu la Croate Antonia Ruzic (65e) au premier tour en trois sets et 2h22, elle avait de nouveau mis 2h et trois sets pour écarter la Roumaine Sorana Cirstea (41e).

Osaka a remporté quatre tournois du Grand Chelem dont deux fois l'Open d'Australie en 2019 et 2021. Elle a aussi gagné deux fois l'US Open en 2018 et 2020.

C'est donc Inglis, qui n'avait encore jamais dépassé le 3e tour dans un tournoi du Grand Chelem (déjà atteint en Australie en 2022), qui affrontera lundi la Polonaise Iga Swiatek (2e) ou la Russe Anna Kalinskaya (33e) pour une place en quarts de finale.

Open d’Australie. «Le tennis est un jeu mental» - Victime de crampes, Sinner frise la correctionnelle

Open d’Australie«Le tennis est un jeu mental» - Victime de crampes, Sinner frise la correctionnelle

Les plus lus

Une policière IA zurichoise fait sensation avec des vidéos coquines
L'Italie rappelle son ambassadeur à Berne
«Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !
Trafic international de drogue impliquant la Suisse démantelé
Un avion de passagers s'apprête à décoller - soudain, des cris retentissent dans la soute
«L’ambiance était incroyable» -  Stan Wawrinka dépose les armes avec honneur