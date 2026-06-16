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Berlin Rebeka Masarova trébuche dès le premier tour

ATS

16.6.2026 - 16:12

Rebeka Masarova (WTA 141) a vu son parcours berlinois se terminer au premier tour. La Bâloise de 26 ans a été battue sur le gazon allemand par la Tchèque Katerina Siniakova (WTA 34) 6-2 6-4.

Rebeka Masarova a vu son parcours berlinois se terminer au premier tour (archive).
Rebeka Masarova a vu son parcours berlinois se terminer au premier tour (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.06.2026, 16:12

Issue des qualifications, Masarova a cette fois trouvé à qui parler. Menée 2-1 après avoir perdu son service, Masarova a manqué deux balles de break pour revenir à 2-2 et elle a lâché dans le premier set.

Au cours de la seconde manche, elle a perdu une seule fois son engagement, mais n'est pas parvenue à se procurer la moindre balle de break. La Tchèque a conclu sur sa deuxième balle de match. Siniakova affrontera Jessica Pegula au tour suivant.

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