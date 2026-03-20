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Miami Rebeka Masarova prend également la porte d'entrée

ATS

20.3.2026 - 07:08

Issue des qualifications, Rebeka Masarova n'est pas parvenue à enchaîner un troisième succès dans le WTA 1000 de Miami. La Bâloise s'est inclinée dès le 1er tour du tableau principal, subissant ainsi le même sort que Simona Waltert et Viktorija Golubic.

Rebeka Masarova a été battue au 1er tour à Miami.
Rebeka Masarova a été battue au 1er tour à Miami.
IMAGO/Anca Tepei

Keystone-SDA

20.03.2026, 07:08

20.03.2026, 07:53

Rebeka Masarova (WTA 113) a été battue 6-2 7-5 par l'Américaine Caty McNally, qui la précède de 41 places dans la hiérarchie mondiale. Nettement dominée dans le premier set, elle a eu sa chance dans la seconde manche, mais n'a pas su la saisir.

La Bâloise – qui représentera pour la première fois la Suisse en Billie Jean King Cup les 10/11 avril face aux Thèques – a signé le break d'entrée dans le deuxième set. Elle a tenu jusqu'à 4-2, mais a perdu cinq des six derniers jeux du match.

Exemptée de 1er tour, Belinda Bencic (WTA 12) est donc la seule Suissesse encore engagée en simple dans le tournoi floridien. La St-Galloise doit affronter la Turque Zeynep Sönmez (WTA 83) vendredi pour son entrée en lice au 2e tour.

Miami. Une belle occasion manquée pour Viktorija Golubic

MiamiUne belle occasion manquée pour Viktorija Golubic

Swiatek battue d'entrée

La journée de jeudi a par ailleurs été marquée par l'élimination d'Iga Swiatek (WTA 2). La Polonaise, qui a été battue par sa compatriote Magda Linette (WTA 50) au 2e tour, restait sur... 73 succès consécutifs dans son entrée en lice (United Cup et Masters WTA inclus). Elle n'avait plus connu la défaite dans un premier match depuis l'édition 2021 du Masters WTA.

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