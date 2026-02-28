  1. Clients Privés
Tennis Masarova stoppée en quart de finale à Austin

ATS

28.2.2026 - 07:34

Rebeka Masarova (ici lors du dernier US Open) a été stoppée en quart de finale à Austin
Rebeka Masarova (ici lors du dernier US Open) a été stoppée en quart de finale à Austin
ATS

Le beau parcours de Rebeka Masarova (WTA 120) dans le WTA 250 d'Austin a pris fin vendredi. La Bâloise de 26 ans a été stoppée par l'Américaine Taylor Townsend (WTA 119) en quart de finale.

Keystone-SDA

28.02.2026, 07:34

Rebeka Masarova s'est inclinée 5-7 6-2 6-2 devant l'ancienne rivale de Belinda Bencic chez les juniors, qui est comme elle issue des qualifications au Texas. Elle n'a jamais eu sa chance dans les deux dernières manches, bénéficiant certes de cinq balles de break que Taylor Townsen a toutes effacées.

La championne junior de Roland-Garros 2016, qui avait arraché le premier set en gagnant les cinq derniers jeux, se rapprochera du top 100 de la hiérarchie mondiale grâce à ses quatre succès obtenus à Austin. Elle se retrouvera aux alentours de la 110e place lundi prochain.

