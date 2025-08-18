  1. Clients Privés
Cincinnati Sinner aux pieds d’argile, Alcaraz sacré sur abandon !

ATS

18.8.2025 - 21:56

Carlos Alcaraz a remporté le Masters 1000 de Cincinnati. L'Espagnol a bénéficié de l'abandon en finale du no 1 mondial, l'Italien Jannik Sinner.

Keystone-SDA

18.08.2025, 21:56

18.08.2025, 22:33

Visiblement diminué, l'Italien âgé de 24 ans était mené 5-0 dans la première manche quand il a jeté l'éponge, offrant un premier titre dans l'Ohio à son grand rival Alcaraz, no 2 mondial.

Un choc décousu à Cincinnati. Carlos Alcaraz : «Ça ne fait jamais plaisir de gagner ainsi»

Un choc décousu à CincinnatiCarlos Alcaraz : «Ça ne fait jamais plaisir de gagner ainsi»

L'état de santé de Sinner interroge alors que l'US Open débute dimanche. «Je suis désolé les gars, je ne peux pas. J'ai essayé, mais je ne peux pas. Je me sens mal. Je ne peux pas me déplacer, j'ai l'impression que je vais m'effondrer. Je suis désolé pour les fans», a expliqué Sinner au superviseur après avoir fait appel à un médecin.

Cincinnati. Anniversaire heureux pour Sinner, fin de conte de fées pour Atmane

CincinnatiAnniversaire heureux pour Sinner, fin de conte de fées pour Atmane

«Soigne toi bien, c'est le plus important», lui a tout de suite lancé Alcaraz. Très attendu, ce nouveau duel n'aura pas vraiment eu lieu après le succès d'Alcaraz en finale de Roland-Garros, puis celui de Sinner à Wimbledon.

