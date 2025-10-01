  1. Clients Privés
Shanghai C’est déjà terminé pour Stan Wawrinka

ATS

1.10.2025 - 16:57

Stan Wawrinka (ATP 131) a pris la porte dès le 1er tour au Masters 1000 de Shanghai. Le quadragénaire vaudois a été battu 6-1 4-6 6-4 en 1h46 par le Hongrois Fabian Marozsan (ATP 57).

Une défaite de plus pour Stan Wawrinka.
Une défaite de plus pour Stan Wawrinka.
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.10.2025, 16:57

01.10.2025, 17:02

Wawrinka a livré une belle résistance, sauvant notamment deux balles de match sur son service à 5-3. Il avait également su réagir après avoir été nettement dominé dans la manche initiale. Le Vaudois, qui avait reçu une invitation, n'a plus gagné un match en Masters 1000 depuis l'édition 2024 à Shanghai.

Le triple vainqueur en Grand Chelem sera de la partie lors des prochains Swiss Indoors de Bâle (20-26 octobre), qu'il disputera pour la 17e fois. Les organisateurs lui ont attribué une wild card.

