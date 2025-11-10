  1. Clients Privés
ATP Finals Une entrée en lice tonitruante pour Taylor Fritz

ATS

10.11.2025 - 16:20

Taylor Fritz (ATP 6) n'a pas connu de problème lors de son entrée en lice au Masters ATP à Turin. L'Américain a battu l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 9) en deux sets, 6-3 6-4.

Keystone-SDA

10.11.2025, 16:20

10.11.2025, 16:41

Musetti a vite paru dépassé physiquement par son adversaire. L'Italien avait bataillé samedi pendant près de trois avec le Serbe Novak Djokovic pour finalement s'incliner en finale du tournoi d'Athènes (4-6 6-3 7-5).

Athènes. Djokovic continue d’écrire sa légende avec un 101e titre !

AthènesDjokovic continue d’écrire sa légende avec un 101e titre !

Neuvième au classement annuel, Musetti ne devait initialement pas prendre part au «tournoi des maîtres» qui réunit les huit meilleurs joueurs de l'année. Le forfait de Djokovic, annoncé blessé, lui a offert son billet pour Turin.

Dans la première rencontre du groupe Jimmy Connors, dimanche, l'Espagnol Carlos Alcaraz, redevenu no 1 mondial lundi, avait dominé l'Australien Alex De Minaur (7e) 7-6 (7/5) 6-2.

ATP Finals. Costaud, Alcaraz démarre sur les chapeaux de roues

ATP FinalsCostaud, Alcaraz démarre sur les chapeaux de roues

