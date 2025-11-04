Aryna Sabalenka a dû batailler pour venir à bout de Jessica Pegula en Arabie saoudite. ATS

La no 1 mondiale Aryna Sabalenka s'est rapprochée des demi-finales du Masters WTA. Elle a battu l'Américaine Jessica Pegula 6-4 2-6 6-3 au bout d'un match d'une grande intensité, mardi à Ryad.

«C'est une joueuse incroyable, qui me pousse toujours dans mes retranchements... J'adore jouer contre elle car ce sont toujours des grands matches, d'un super niveau, avec de super points», a réagi la Bélarusse, qui affrontera Coco Gauff jeudi.

Gauff, no 3 mondiale et tenante du titre, s'est quant à elle relancée dans cette course au dernier carré en battant Jasmine Paolini 6-3 6-2, dans le premier match de cette deuxième journée du groupe Steffi Graf. Des demi-finales que ne peut plus atteindre l'Italienne après deux défaites en deux matches.

Avant les dernières journées de groupes, une seule joueuse est assurée d'aller en demi-finale: la Kazakhstanaise Elena Rybakina.