Quatre hommes ont été interpellés en Bulgarie à la demande du parquet de Marseille, en France, dans le cadre d’une enquête internationale sur la manipulation de résultats de compétitions sportives, a indiqué vendredi à l’AFP une porte-parole du tribunal de Sofia.

Agence France-Presse Arthur Rappaz

Les trois anciens joueurs de tennis et leur complice, tous bulgares, font l'objet d'un mandat d’arrêt européen émis par la justice française. Ils sont poursuivis pour blanchiment transfrontalier de fonds issus de pots-de-vin et d’escroqueries liées à des compétitions sportives, notamment de tennis.

«Trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que le quatrième a été assigné à résidence», a précisé la porte-parole du tribunal.

«Ils sont soupçonnés d’avoir proposé des pots-de-vin à des joueurs et à des organisations sur trois continents», a-t-elle ajouté, en précisant que la décision de placement en détention pouvait faire l’objet d’un appel.

Perquisitions

Il s’agit des frères Karen Khachatryan et Juri, de Dilyan Yanev —tous anciens joueurs de tennis— et d’Anzhel Yanev. Ils sont âgés de 25 à 31 ans.

La justice bulgare doit se prononcer sur leur remise aux autorités françaises dans les prochaines semaines.

«Nous n’avons pas une vue d’ensemble de toute l’enquête, mais uniquement des actions demandées par les autorités françaises sur le territoire bulgare», a expliqué à l’AFP un haut responsable judiciaire bulgare, sous couvert d’anonymat.

«Nous avons effectué des perquisitions, saisi des téléphones portables et des ordinateurs, et interpellé les quatre individus», a-t-il ajouté.

Cinq cas de trucage

En 2020, les deux frères ont été sanctionnés par la Tennis Integrity Unit (TIU) pour des matches arrangés. Karen K. a été radié à vie et son frère suspendu dix ans.

Une enquête de cette instance, émanant des organisations dirigeantes du tennis (ITF, ATP, WTA, tournois du Grand Chelem) et chargée de lutter contre la corruption, a établi que, de 2017 à 2019, Karen Khachatryan était responsable de cinq cas de trucage de matches et de neuf cas d'incitation d'autres joueurs à ne pas fournir leurs meilleurs efforts.

Son frère Juri avait approché un autre joueur professionnel et facilité les paris de tiers, entre autres faits reprochés.