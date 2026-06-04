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Un duo qui intrigue déjà À 44 ans, Serena Williams revient avec la révélation Victoria Mboko

ATS

4.6.2026 - 22:30

Victoria Mboko a confirmé jeudi qu'elle serait la partenaire de double de Serena Williams lors du tournoi du Queen's. La Canadienne de 19 ans a exprimé son enthousiasme à l'idée de jouer avec la légende américaine.

Victoria Mboko, la nouvelle partenaire de double de Serena Williams.
Victoria Mboko, la nouvelle partenaire de double de Serena Williams.
sda
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Keystone-SDA, Keystone-ATS

04.06.2026, 22:30

Absente du circuit depuis septembre 2022, l'ex no 1 mondiale a annoncé lundi son retour sur les courts, à 44 ans, à l'occasion de ce tournoi londonien sur gazon la semaine prochaine. Des médias avaient alors affirmé que Mboko, de 25 ans sa cadette, serait sa partenaire de double, ce qu'a confirmé jeudi la Canadienne.

Mboko ne cache pas son enthousiasme

«La Reine est de retour», a écrit sur son compte Instagram Mboko en publiant une photo d'elle à l'entraînement avec Serena Williams. «Un honneur de partager le court cette semaine avec l'une des plus grandes athlètes de tous les temps. Encore plus enthousiaste à l'idée de jouer en double ensemble», a poursuivi celle qui occupe la 133e place mondiale dans cette catégorie.

En simple, la Canadienne occupe en revanche la 9e place au classement WTA, et compte deux titres à son palmarès, conquis la saison dernière, celle de sa révélation: à Hong Kong (WTA 250) et surtout au WTA 1000 de Montréal.

Absente du circuit depuis sa défaite au troisième tour de l'US Open en septembre 2022, Serena Williams va faire son retour sur les courts près d'un an après sa soeur aînée Venus, qui avait repris le fil de sa carrière professionnelle à 45 ans en juillet 2025.

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Un retour qui relance le mythe Serena

Lauréate de 73 titres en simple et 23 en double sur le circuit principal, l'Américaine n'avait jamais formellement dit qu'elle prenait sa retraite, se contentant de dire qu'elle «évoluait» plus loin du tennis.