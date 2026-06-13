Victoria Mboko (WTA 9) a annoncé être contrainte de renoncer à jouer à Wimbledon (29 juin-12 juillet). La Canadienne de 19 ans s'est blessée à un genou au Queen's, où elle a dû abandonner en simple et déclarer forfait en double alors qu'elle faisait équipe avec Serena Williams.

Mboko contrainte de renoncer à Wimbledon après une blessure au genou. IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Malheureusement, ma chute mercredi a provoqué une blessure au ligament croisé de mon genou gauche ce qui signifie que je vais manquer la suite de la saison sur gazon et donc Wimbledon, un tournoi que j'attendais de jouer cette année avec tellement d'impatience», a écrit la Canadienne sur les réseaux sociaux.

Victoria Mboko s'est blessée dès son entrée en lice en simple au Queen's face à Karolina Pliskova. La veille, elle avait épaulé en double Serena Williams qui, à 44 ans, tente un retour sur le circuit qu'elle avait quitté après sa défaite au troisième tour à l'US Open 2022.

La blessure de Mboko a brisé l'élan du retour de Serena, obligée d'abandonner avant le deuxième tour du tournoi de double. Dans son message, la Canadienne remercie Williams de la «chance incroyable» qu'elle lui a donnée. «J'ai tellement appris en faisant équipe avec toi et je suis si désolée que notre tournoi se soit arrêté prématurément, mais j'espère que nous pourrons rejouer ensemble rapidement et finir ce que nous avons commencé», écrit-elle.