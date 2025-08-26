  1. Clients Privés
Après son énième coup de sang Becker : «Medvedev a besoin de l'aide d'un professionnel»

Clara Francey

26.8.2025

La légende allemande du tennis Boris Becker a estimé lundi que Daniil Medvedev devait solliciter «l'aide d'un professionnel», au lendemain de l'élimination du Russe dès le premier tour de l'US Open après une longue série de crises de résultats sur les courts.

Agence France-Presse

26.08.2025, 07:40

L'ex-N.1 mondial n'a plus connu de succès en Grand Chelem où il reste sur trois revers d'affilée dès son entrée en lice. Au total sur les quatre tournois majeurs de l'année 2025, il compte un maigre bilan d'une victoire, au premier tour de l'Open d'Australie, en janvier.

«Nous appelons cela ‹une crise publique›», a écrit le sextuple vainqueur du Grand Chelem dans un message sur X, ajoutant: «Je pense qu'il a besoin de l'aide d'un professionnel ?!?».

«Je suis d'accord (avec Becker, Ndlr), il a vraiment besoin d'aide», a renchéri l'ex-joueur américain, entraîneur et commentateur vedette Brad Gilbert également sur X.

Défait dimanche par le Français Benjamin Bonzi en cinq manches 6-3, 7-5, 6-7 (5/7), 0-6, 6-4, l'actuel 13e joueur mondial a fait un esclandre en fin de troisième set, furieux après le choix de l'arbitre de chaise d'accorder un second premier service à son adversaire. Greg Allensworth a évoqué «l'interférence» d'un photographe entré en bord de court pour justifier sa décision.

«C'était marrant à regarder». US Open : une décision litigieuse rend fou Daniil Medvedev !

«C'était marrant à regarder»US Open : une décision litigieuse rend fou Daniil Medvedev !

Medvedev s'en est pris violemment à Allensworth, l'accusant de vouloir mettre fin prématurément au match.

«Êtes-vous un homme ? Êtes-vous un homme ?», a d'abord dégoupillé Medvedev. Puis prenant à témoin le public, il a fulminé: «Il veut rentrer chez lui, les gars. Il n'aime pas être ici, il est payé au match, pas à l'heure».

Medvedev s'est ensuite tourné vers le public du stade Louis-Armstrong, agitant les bras avec frénésie pour l'encourager à manifester son mécontentement, ce qui a entraîné un six minutes de huées avant que Bonzi puisse enfin servir.

Controverse à l’US Open. «Le public est allé beaucoup trop loin, ça ne devrait pas arriver»

Controverse à l’US Open«Le public est allé beaucoup trop loin, ça ne devrait pas arriver»

Ironie du sort, après cet incident, Medvedev a recollé à deux sets à un avant d'égaliser à deux manches partout. Mais il a finalement perdu le match. Après avoir salué son adversaire, il a évacué sa frustration en détruisant sa raquette, comme il l'a déjà fait plusieurs fois dans sa carrière.

