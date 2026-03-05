  1. Clients Privés
Enfin arrivé à Indian Wells Medvedev évacué de Dubaï : «comme un film d'Hollywood»

Arthur Rappaz

5.3.2026

Le tennisman russe Daniil Medvedev est bien arrivé à Indian Wells (Californie) pour y disputer le Masters 1000 de tennis après avoir été bloqué plusieurs jours à Dubaï en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Le tennisman russe Daniil Medvedev a vécu des jours particuliers.
Le tennisman russe Daniil Medvedev a vécu des jours particuliers.
Keystone

Agence France-Presse

05.03.2026, 22:36

Le 11e joueur mondial, 30 ans, s'activait jeudi matin dans la zone d'échauffement dédiée aux joueurs près du stade N.1, a constaté un journaliste de l'AFP, en compagnie de son compatriote Karen Khachanov, lui aussi resté bloqué plusieurs jours à Dubaï.

Medvedev, Khachanov et leur compatriote Andrey Rublev ont pu quitter les Emirats arabes unis par la route direction Oman mardi, avant de s'envoler vers la Turquie puis Los Angeles.

Medvedev à «Hollywood»

«On se serait cru dans un film d'Hollywood», a raconté Medvedev au média russe Bolshe.

L'ATP avait annoncé mercredi que la «vaste majorité» des joueurs un temps bloqués avaient pu quitter l'émirat.

Medvedev, Khachanov et Rublev sont tous les trois têtes de série à Indian Wells, qui a débuté mercredi, et donc exemptés de premier tour. Rublev et Khachanov doivent entrer en lice au 2e tour vendredi, Medvedev samedi.

