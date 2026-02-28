  1. Clients Privés
Dubaï Situation rarissime : Medvedev sacré… sans jouer la finale !

ATS

28.2.2026 - 14:40

Daniil Medvedev (ATP 11) a remporté samedi le tournoi ATP 500 de Dubai sans devoir disputer la finale.

sda

Keystone-SDA

28.02.2026, 14:40

28.02.2026, 14:55

L'ex-no 1 mondial a bénéficié du forfait de son adversaire pour le titre Tallon Griekspoor (ATP 25), blessé à la jambe gauche.

Dubaï. Impuissant, Stan Wawrinka subit la loi de Daniil Medvedev

DubaïImpuissant, Stan Wawrinka subit la loi de Daniil Medvedev

Alors que le match devait débuter à 19h00 heure locale, les organisateurs ont annoncé en milieu de journée sur le site du tournoi que le Néerlandais avait été déclaré «inapte à jouer après une évaluation médicale».

Un scénario peu fréquent

Griekspoor s'était fait mal en retombant au sol après un service, vendredi dans le premier set de sa demi-finale contre Andrey Rublev. Gêné ensuite dans ses déplacements, il avait malgré tout réussi à gagner le match 7-5 7-6 en s'appuyant sur sa qualité de service.

Dubaï. Sous les yeux de Roger Federer, Stan Wawrinka s’offre un succès convaincant

DubaïSous les yeux de Roger Federer, Stan Wawrinka s’offre un succès convaincant

Tombeur de Stan Wawrinka au 2e tour de ce tournoi, Daniil Medvedev a remporté samedi un deuxième titre à Dubai (après 2023), et le 23e trophée de sa carrière. A 30 ans, l'ex-patron du circuit n'avait encore jamais réussi à gagner deux fois le même tournoi.

