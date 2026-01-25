  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d’Australie Même tempo, même maîtrise : Alcaraz et Sabalenka tracent tranquillement leur route

ATS

25.1.2026 - 07:49

Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont rallié sans trembler les quarts de finale de l'Open d'Australie dimanche. Les deux nos 1 mondiaux n'ont pas perdu le moindre set dans leurs quatre premiers matches.

Keystone-SDA

25.01.2026, 07:49

25.01.2026, 08:50

En quête du seul titre du Grand Chelem manquant à son palmarès, Carlos Alcaraz a battu l'Américain Tommy Paul (ATP 20) 7-6 (8/6) 6-4 7-5 en 8e de finale. «Le niveau a été très élevé des deux côtés alors je suis très content d'avoir gagné en trois sets», a-t-il commenté.

L'Espagnol a notamment pu compter sur son service, redoutable, et s'en est félicité. «Je me suis impressionné moi-même», a-t-il souligné en disant regarder à la fin de chaque set ses statistiques de premières balles affichées sur les écrans des courts.

Open d’Australie. «Le tennis est un jeu mental» - Victime de crampes, Sinner frise la correctionnelle

Open d’Australie«Le tennis est un jeu mental» - Victime de crampes, Sinner frise la correctionnelle

«Ca fait longtemps que je le travaille alors je suis content que mon pourcentage de premières balles soit bon», a ajouté «Carlitos», dont le nouveau geste ressemble à celui de Novak Djokovic. «Nole m'a envoyé un message l'autre jour en disant que je lui devais de l'argent pour avoir copié son geste», a raconté Carlos Alcaraz en assurant n'avoir «pas remarqué» la similitude.

«J'ai un contrat tout près dans mon sac, mais je ne l'ai pas encore croisé», a ajouté en s'amusant le no 1 mondial, qui affrontera le Kazakh Alexander Bublik (ATP 10) ou l'Australien Alex De Minaur (ATP 6) pour une place dans le dernier carré qu'il n'a encore jamais atteint à Melbourne.

Sabalenka mieux que Djokovic

Aryna Sabalenka a quant à elle écarté la jeune Canadienne Victoria Mboko (WTA 16 à 19 ans) 6-1 7-6 (7/1) dimanche en 8es de finale. Elle retrouvera les quarts de finale pour la quatrième fois d'affilée à Melbourne.

Open d’Australie. Djokovic file sereinement en 8es de finale à Melbourne

Open d’AustralieDjokovic file sereinement en 8es de finale à Melbourne

«Si jeune, elle est incroyablement forte alors je suis très contente d'avoir gagné en deux sets», a commenté la Bélarusse de 27 ans, double vainqueure à Melbourne (2023, 2024) et finaliste malheureuse l'an dernier, qui affrontera mardi l'Américaine Iva Jovic (WTA 27) pour une place en demi-finale.

Aryna Sabalenka a dû batailler jusqu'au tie-break dans le deuxième set, après avoir manqué trois balles de match sur son service dans le dixième jeu. Mais elle s'est immédiatement détachée 6/0 pour remporter un 20e tie-break consécutif en Grand Chelem, battant ainsi un record détenu par Novak Djokovic.

Les plus lus

Une violente tempête hivernale s’abat sur les États-Unis
Crans-Montana : les Moretti nient toute responsabilité et chargent leurs employés
Pourquoi tant de seniors n’arrivent-ils pas à quitter leur maison?
Suivez le slalom messieurs en direct
Les routes seront encombrées au départ des vacances de ski
Les Suissesses bien placées, mais loin derrière l’intouchable Shiffrin