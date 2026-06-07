  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La maturité au sommet Mirra Andreeva, la nouvelle reine de Roland-Garros à seulement 19 ans

ATS

7.6.2026 - 10:29

A 19 ans, la pépite Mirra Andreeva a accompli son rêve en remportant samedi son premier tournoi du Grand Chelem à Roland-Garros. Ce sacre couronne l'ascension fulgurante d'une adolescente talentueuse qui a appris à canaliser la fougue de sa jeunesse.

La Russe Mirra Andreeva exulte après avoir remporté la finale de tennis contre la Polonaise Maja Chwalinska à Roland-Garros.
La Russe Mirra Andreeva exulte après avoir remporté la finale de tennis contre la Polonaise Maja Chwalinska à Roland-Garros.
ATS
,

Keystone-SDA, Keystone-ATS

07.06.2026, 10:29

Ce triomphe éclatant sur la terre battue parisienne face à la Polonaise Maja Chwalinska (6-3 6-2 en finale samedi), marque l'aboutissement d'une ambition née dans les paysages enneigés de Krasnoïarsk, en Sibérie.

En s'imposant en Grand Chelem, Mirra Andreeva réalise son «plus grand rêve» mais ne compte pas s'en contenter, elle qui expliquait dès 2023 vouloir remporter 25 titres majeurs, un de plus que les codétenteurs du record Margaret Court et Novak Djokovic.

Aussi loin qu'elle se souvienne, le court de tennis a depuis toujours été son terrain de jeu. Née le 29 avril 2007, elle y accompagne d'abord sa soeur aînée Erika. A six ans, elle s'empare de la raquette, sous l'impulsion de sa mère, qui s'est prise de passion pour le tennis grâce à Marat Safin.

Andreeva, gagnante aux anges. «Vivre tout ça pour de vrai, c'est tellement mieux que d'en rêver»

Andreeva, gagnante aux anges«Vivre tout ça pour de vrai, c'est tellement mieux que d'en rêver»

Formée à Cannes

Le talent des filles est flagrant. La famille quitte donc les rives du fleuve Ienisseï pour celles de la mer Noire, à Sotchi, puis en 2022 pour la Côte d'Azur. Plutôt que l'académie Nadal, les soeurs préfèrent celle de Jean-René Lisnard à Cannes.

Devenue samedi la plus jeune lauréate de Roland-Garros depuis Monica Seles en 1992, la grande droitière (1m75) a l'habitude de griller les étapes. En avril 2023, six mois après ses débuts sur le circuit, elle remporte son premier match au WTA 1000 de Madrid. L'année suivante elle se hisse en demi-finales de Roland-Garros et remporte à Iasi son premier titre.

En février 2025, Mirra Andreeva devient à Dubaï, à 17 ans et 299 jours, la plus jeune joueuse à gagner un titre dans un tournoi WTA 1000. Elle enchaîne ensuite à Indian Wells en battant Iga Swiatek (2e mondiale) et Aryna Sabalenka (1re). De quoi atteindre la 5e place mondiale.

Mais cette ascension-éclair a un prix. Dès 14 ans, Andreeva subit la violence des réseaux sociaux et des menaces qui la terrorisent alors. Aujourd'hui, elle est entourée d'une psychologue, avec qui elle développe des parades mentales: chantonner dans sa tête en plein échange ou visualiser un immense panneau rouge «Stop» pour bloquer les pensées négatives.

Roland-Garros. Précoce et souveraine : Andreeva grave son nom dans le marbre !

Roland-GarrosPrécoce et souveraine : Andreeva grave son nom dans le marbre !

«Alchimie»

Souvent questionnée sur l'invasion russe en Ukraine, comme cette semaine alors qu'elle affrontait la native de Kiev Marta Kostyuk, Mirra Andreeva esquive et dit se concentrer uniquement sur son jeu. Elle est plus prolixe quant à sa relation fusionnelle avec sa coach Conchita Martinez, à qui elle voue une «confiance totale».

L'Espagnole évoquait à Wimbledon l'an dernier une «fille très gentille, très attentionnée. En dehors des courts elle sourit beaucoup. On peut jouer aux cartes, rire, c'est très agréable».

Depuis leur rencontre en avril 2024, «on s'est dit qu'il y avait une connexion entre nous (...) une alchimie», résumait Conchita Martinez (53 ans), victorieuse à Wimbledon (1994) et finaliste à Roland-Garros (2000) et à l'Open d'Australie (1998).

Mirra Andreeva s'appuie aussi sur sa soeur Erika, son modèle. «J'ai toujours essayé de lui montrer le meilleur de moi-même pour qu'elle puisse s'en inspirer. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse» et que l'aînée s'inspire de la cadette, avouait en 2024 Erika, 230e mondiale à bientôt 22 ans.

Roland-Garros. La qualifiée Maja Chwalinska rejoint Mirra Andreeva en finale

Roland-GarrosLa qualifiée Maja Chwalinska rejoint Mirra Andreeva en finale

Si Mirra Andreeva fait parler la puissance de son coup droit, c'est également dans la tête qu'elle a progressé. Inconsolable après sa médaille d'argent en double avec Diana Shnaider aux JO de Paris 2024, fébrile et agacée au point de sortir de son match l'an passé en quarts à Roland-Garros face à la sensation Loïs Boisson, elle a su cette fois dompter l'événement.

La Sibérienne a ainsi laissé au vestiaire la version d'elle-même capable de frapper sa raquette au sol et d'insulter le public d'Indian Wells en mars dernier. «Il y a deux ans, quand j'ai joué la demi-finale» de Roland-Garros, «j'étais excitée comme une puce, je n'arrivais pas à y croire et ça a d'une certaine manière déterminé la façon dont j'ai joué ce match», perdu 6-3 6-1 contre Jasmine Paolini, jugeait jeudi Andreeva.

«Maintenant que je vieillis, je deviens un peu plus mature à chaque match», ajoutait-elle, tout en cultivant sa légèreté hors du court.

Roland-Garros 2026 : une finale inattendue entre Chwalinska et Andreeva

Roland-Garros 2026 : une finale inattendue entre Chwalinska et Andreeva

Finale dames inédite à Paris : Mirra Andreeva (tête de série n°8) affronte Maja Chwalińska, sensation absolue issue des qualifications. Un choc des styles sur le court Philippe-Chatrier ce samedi 6 juin.

05.06.2026

Les plus lus

Vous allez prendre l'avion ? Attention à ces changements !
Vers la fin du sport obligatoire à l'école, milliards suisses investis aux USA, écrémage au SEM
Mariage chez les Royals: tout le gratin réuni, même les filles d'Andrew
Cet appartement de luxe attend un acheteur – pour 14,5 millions
«Ma grand-mère avait vu ce que faisaient les nazis. Pourtant elle a décidé d'adhérer»