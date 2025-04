La Polonaise Iga Swiatek, numéro deux mondiale de tennis, a confié mercredi à Madrid que le système antidopage, qui lui a valu un mois de suspension en fin d'année dernière pour usage d'une substance interdite, générait «beaucoup de pression» et «d'anxiété».

Swiatek partage ses déboires IMAGO/USA TODAY Network

Agence France-Presse Arthur Rappaz

«On y pense tout le temps. Cela rend un peu anxieux. Je ne parle pas seulement de moi, car d'une certaine manière, je me suis habituée au système et j'ai traversé le pire. J'ai été capable de revenir et de régler le problème, ce qui me donne le sentiment que rien ne peut m'arrêter», a déclaré Swiatek en conférence de presse avant ses débuts au tournoi WTA 1000 de la capitale espagnole.

«Je parle aussi des autres joueuses: ce n'est pas facile, tout le système est très dur», a-t-elle expliqué, évoquant par exemple les obligations pour les sportifs d'être localisés en permanence: «Chaque jour, pendant nos déplacements, on doit dire où on est. Si on oublie, on risque d'être déclarée +absente+, et après trois absences, on est sanctionnée. C'est beaucoup de pression, ce n'est pas facile à gérer, mais c'est comme ça».

En fin d'année dernière, l'Agence mondiale antidopage (AMA) avait décidé de ne pas faire appel de la suspension d'un mois infligée à Swiatek à la suite d'un contrôle positif à la trimétazidine, un médicament cardiaque interdit.

Accord avec Sinner

L'AMA a d'autre part signé mi-février un accord avec le numéro un mondial chez les hommes, l'Italien Jannik Sinner, contrôlé positif à un anabolisant en mars 2024 mais qui avait plaidé la contamination accidentelle. Suspendu trois mois, il fera son retour au Masters 1000 de Rome (7-18 mai).

Le traitement des cas Swiatek et Sinner a fait l'objet de critiques, notamment de la part de l'ancien numéro un mondial Novak Djokovic. Le champion serbe aux 24 titres en Grand Chelem avait dénoncé les «incohérences» du système dans le traitement des grandes stars et celui des joueurs moins bien classés.

Iga Swiatek jouera jeudi son premier match à Madrid face la prometteuse Philippine Alexandra Eala, 19 ans et 72e mondiale, qui l'avait battue il y a près d'un mois en quarts de finale du WTA 1000 de Miami.