Une ex-star du tennis frappée par une maladie auto-immune

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«De grandes répercussions» Une ex-star du tennis frappée par une maladie auto-immune

ATS

12.8.2025 - 16:02

L'ancienne numéro 1 mondiale Monica Seles souffre depuis trois ans d'une maladie neuromusculaire auto-immune. L'Américaine née en ex-Yougoslavie en parlé publiquement lors d'un entretien avec l'agence de presse AP.

Monica Seles (ici à Roland-Garros en 2012) souffre depuis trois ans d'une maladie neuromusculaire auto-immune.
Monica Seles (ici à Roland-Garros en 2012) souffre depuis trois ans d'une maladie neuromusculaire auto-immune.
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

12.08.2025, 16:02

La joueuse de 51 ans a expliqué comment elle était affectée par cette maladie connue sous le nom de myasthénie grave. Elle a notamment raconté qu'en jouant au tennis, elle avait soudain vu la balle en double et qu'elle avait manqué son coup.

Il lui a fallu un certain temps avant de pouvoir parler de ses troubles. «Cette maladie a de grandes répercussions sur ma vie quotidienne», a-t-elle déclaré. Outre une vision perturbée, cette maladie provoque une faiblesse musculaire dans les bras et les jambes.

Durant sa carrière, Seles a remporté neuf tournois du Grand Chelem (quatre Open d'Australie, trois Roland-Garros et un US Open). Elle avait disputé son dernier match professionnel en 2003.

Les plus lus

Stupeur au large de Vevey : un avion de tourisme coule au fond du lac Léman !
L’Europe suffoque: l’alerte de forte chaleur prolongée en Suisse
Un expert tire la sonnette d'alarme: «Des gens vont mourir»
Une ex-star du tennis frappée par une maladie auto-immune
Un rêve synonyme aussi de revers pour Gad Elmaleh !