Une ex-star du tennis frappée par une maladie auto-immune

L'ancienne numéro 1 mondiale Monica Seles souffre depuis trois ans d'une maladie neuromusculaire auto-immune. L'Américaine née en ex-Yougoslavie en parlé publiquement lors d'un entretien avec l'agence de presse AP.

Keystone-SDA ATS

La joueuse de 51 ans a expliqué comment elle était affectée par cette maladie connue sous le nom de myasthénie grave. Elle a notamment raconté qu'en jouant au tennis, elle avait soudain vu la balle en double et qu'elle avait manqué son coup.

Il lui a fallu un certain temps avant de pouvoir parler de ses troubles. «Cette maladie a de grandes répercussions sur ma vie quotidienne», a-t-elle déclaré. Outre une vision perturbée, cette maladie provoque une faiblesse musculaire dans les bras et les jambes.

Durant sa carrière, Seles a remporté neuf tournois du Grand Chelem (quatre Open d'Australie, trois Roland-Garros et un US Open). Elle avait disputé son dernier match professionnel en 2003.