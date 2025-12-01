Nicola Pietrangeli, double vainqueur de Roland-Garros et premier Italien à avoir remporté un titre du Grand Chelem, est décédé à l'âge de 92 ans. La Fédération italienne (FITP) l'a annoncé lundi.

Il tennis italiano piange la sua icona.



È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. pic.twitter.com/aiLiJVCIjz — FITP (@federtennis) December 1, 2025

Keystone-SDA ATS

«Le tennis italien pleure son icône. Seul Italien à faire partie du Hall of Fame du tennis mondial, Nicola Pietrangeli est mort à l'âge de 92 ans», a écrit la FITP sur son compte X.

«C'est avec une profonde tristesse que nous disons au revoir à Nicola Pietrangeli, vraie légende du tennis italien (...) Ciao, Nicola», ont de leur côté réagi les organisateurs du Masters 1000 de Rome.

Nicola Pietrangeli, né en 1933 à Tunis d'un père italien et d'une mère russe, a longtemps été considéré, avant l'éclosion de Jannik Sinner, comme le meilleur joueur italien de l'histoire.

Durant sa carrière qui s'est essentiellement déroulée avant l'ère Open, Pietrangeli a remporté 48 titres en simple, selon la Gazzetta dello Sport, dont deux éditions de Roland-Garros en 1959 et 1960. Sur la terre battue parisienne, il a perdu deux autres finales, contre l'Espagnol Manuel Santana, en 1961 et 1964.

Sur sa surface de prédilection, Pietrangeli a également remporté trois éditions de l'Open de Monte-Carlo (1961, 1967, 1968) et deux éditions des Internationaux d'Italie (1957, 1961). Il a également atteint le dernier carré sur le gazon de Wimbledon, en 1960.

120 succès en Coupe Davis

Sa carrière a également été marquée par la Coupe Davis, dont il a disputé 164 matches, simples et doubles compris, pour un total de 120 victoires. S'il n'a jamais soulevé le prestigieux Saladier d'argent comme joueur, échouant en finale en 1960 et 1961 à chaque fois face à l'Australie, il était le capitaine de l'Italie lorsqu'elle a été sacrée pour la première fois en 1976.

L'un des courts les plus iconiques du Foro Italico, où a lieu en mai de chaque année le Masters 1000/WTA 1000 de Rome, porte depuis 2006 son nom.