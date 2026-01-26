  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Open d’Australie Lorenzo Musetti s’offre un premier quart à Melbourne

ATS

26.1.2026 - 06:48

Lorenzo Musetti (ATP 5) s'est qualifié lundi pour son premier quart de finale à l'Open d'Australie. L'Italien a écarté l'Américain Taylor Fritz (ATP 9), tombeur de Stan Wawrinka samedi, 6-2 7-5 6-4.

Keystone-SDA

26.01.2026, 06:48

26.01.2026, 07:31

«Je suis très fier. Je connais très bien Taylor, il m'a battu la dernière fois que nous nous sommes affrontés, à Turin» lors des Masters en novembre, a déclaré Lorenzo Musetti. «Aujourd'hui (réd: lundi, je suis arrivé avec une autre mentalité et mon service a très bien fonctionné, je crois que je n'avais jamais réussi autant d'aces», a ajouté l'Italien, auteur de 13 aces lundi.

Pour son quatrième quart en Grand Chelem, après avoir atteint ce stade dans les trois autres tournois majeurs (Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open), Lorenzo Musetti affrontera mercredi le décuple vainqueur du tournoi Novak Djokovic (ATP 4). Ce dernier a bénéficié du forfait du Tchèque Jakub Mensik la veille de leur 8e de finale.

Open d’Australie. Djokovic profite du forfait de Mensik pour avancer en quarts de finale

Open d’AustralieDjokovic profite du forfait de Mensik pour avancer en quarts de finale

Novak Djokovic avait mis un terme au parcours de Lorenzo Musetti en demi-finales de Wimbledon en 2024, et l'Italien ne compte qu'une victoire contre le Serbe en dix duels livrés à ce jour (sur la terre battue de Roland-Garros en 2023). «On a beaucoup joué l'un contre l'autre, et à chaque fois c'est pour moi une leçon: je repars en ayant toujours appris quelque chose qui peut me servir. C'est toujours un honneur de l'affronter», a commenté Musetti.

Les plus lus

Après l'incendie du «Constellation», la facture va être salée
«Quelle explication rationnelle à faire ingérer de l'acide sulfurique à une enfant ?»
Nous connaissions tous la voix de cet homme, qui vient de s'éteindre
Trump «nous a menti» – Clinton et Obama appellent les Américains au sursaut
«Les ordres de Washington, ça suffit», dit la présidente