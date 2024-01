Rafael Nadal a été nommé ambassadeur de la Fédération saoudienne (STF). Ce titre symbolise selon l'Espagnol le «potentiel» de la monarchie du Golfe pour devenir une place forte du sport dans l'avenir.

Rafael Nadal a été nommé ambassadeur de la Fédération saoudienne (image d’illustration). KEYSTONE

«Partout où vous regardez en Arabie saoudite, vous voyez la croissance et le progrès et je suis heureux d'en faire partie», a expliqué le joueur aux 22 titres du Grand Chelem, cité dans un communiqué de la STF. En tant qu'ambassadeur, l'Espagnol «passera du temps dans le royaume chaque année» pour développer le tennis national et une nouvelle Académie Rafa Nadal, selon la fédération.

«Je continue à jouer parce que j'aime ce sport. Mais au-delà du jeu, je veux aider (le tennis) à se développer dans le monde entier et il y a un vrai potentiel en Arabie saoudite», a ajouté l'Espagnol, qui a fait un bref retour à la compétition au début du mois après quasi un an sans jouer en raison d'une blessure.

Potentielle dernière année

Après une défaite au troisième tour du tournoi de Brisbane, il a déclaré forfait le 7 janvier pour l'Open d'Australie à Melbourne en raison d'une déchirure musculaire. A 37 ans, Nadal a assuré que son objectif était d'être compétitif pour la saison sur terre battue au printemps. Il avait auparavant indiqué que 2024 pourrait être sa «dernière année» sur le circuit.

ATS