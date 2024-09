Naomi Osaka se sépare de son coach belge Wim Fissette après deux périodes de collaboration, a-t-elle annoncé vendredi sur Instagram. «Quatre ans, deux titres du Grand Chelem et un paquet de souvenirs», a écrit la Japonaise, souhaitant «le meilleur» à son désormais ancien coach.

Naomi Osaka a annoncé la fin de sa collaboration avec l’entraîneur Wim Fissette. IMAGO

ATS

Avec Wim Fissette, Naomi Osaka a remporté l'US Open en 2020 et l'Open d'Australie en 2021, en plus d'avoir atteint les finales des WTA 1000 de Cincinnati (2020, abandon) et de Miami (2022).

La joueuse et l'entraîneur ont collaboré par deux fois: de 2019 à l'été 2022 et de l'été 2023 -- quand Naomi Osaka a entamé son processus de retour sur le circuit après la naissance de sa fille en juillet -- à cette séparation.

Mais depuis son come-back effectif sur les courts en janvier 2024, l'ancienne no 1 mondiale peine à retrouver son niveau et à enchaîner les succès. Sa victoire au premier tour de l'US Open contre Jelena Ostapenko fin août était sa première contre une membre du Top 10 en quatre ans.

ATS