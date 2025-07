La Japonaise Naomi Osaka a annoncé lundi qu'elle se séparait de son entraîneur Patrick Mouratoglou. Leur collaboration a duré moins d'une année.

Naomi Osaka (ici lors du tournoi de Wimbledon 2025) s'est séparée de son entraîneur Patrick Mouratoglou. IMAGO/Shutterstock

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«Merci Patrick. Ça a été une expérience formidable d'apprendre à tes côtés. Je te souhaite le meilleur, tu es l'une des personnes les plus cool que j'aie rencontrées. Je suis sûre qu'on se recroisera», écrit sur ses réseaux sociaux l'ancienne numéro un mondiale.

La joueuse de 27 ans s'était associée en septembre dernier au Français, longtemps entraîneur de Serena Williams, titrée 23 fois en Grand Chelem. Osaka n'avait pas joué en 2023 à la suite de la naissance de sa fille et a eu du mal à retrouver sa régularité après son retour sur le circuit professionnel il y a un an en raison notamment de blessures.

Actuellement classée 49e au classement WTA, la Japonaise a été éliminée au premier tour de Roland-Garros et au troisième tour de Wimbledon cette année. Durant sa collaboration avec Mouratoglou, elle a disputé une finale à Auckland en janvier et remporté le tournoi WTA 125 de Saint-Malo en mai. Osaka est double gagnante de l'US Open (2018, 2020) et de l'Open d'Australie (2019, 2021).