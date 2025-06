Programmée en fin de matinée mardi pour son quart de finale devant des tribunes loin d'être pleines à Roland-Garros, la N.1 mondiale Aryna Sabalenka a demandé à ce que les joueuses bénéficient du «même traitement» médiatique que les joueurs.

Aryna Sabalenka a demandé à ce que les joueuses bénéficient du «même traitement» médiatique que les joueurs. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

La Bélarusse de 27 ans n'a «pas vraiment regardé le public» lors du choc contre la championne olympique chinoise Zheng Qinwen (8e), battue 7-6 (7/3), 6-3, et a eu «l'impression qu'il y avait pas mal de monde». Mais «c'était un grand match, a-t-elle relevé en conférence de presse, et cela aurait probablement eu plus de sens de nous programmer un peu plus tard pour que plus de gens puissent le regarder».

En cette deuxième semaine de Roland-Garros et comme chaque printemps, la programmation des matches porte d'Auteuil fait toujours autant débat.

Lundi, c'est devant un Central très peu rempli que Loïs Boisson, seule Française rescapée, a commencé son huitième contre la N.3 mondiale Jessica Pegula. Heureusement, les spectateurs avaient fini leur pause déjeuner pour assister à l'exploit renversant de la 361e mondiale en trois sets.

«Nous méritons le même traitement (que les hommes, NDLR)», a soulevé Sabalenka. «Il y a eu beaucoup de grands duels, beaucoup de superbes matches (féminins, NDLR), qui auraient été formidables à voir en +night session+.» «Nous méritons d'être placées sur une plus grande scène, à des horaires plus favorables, avec plus de spectateurs», a-t-elle insisté.

Cette année, seuls des matches du tableau masculin ont été programmés lors des sessions nocturnes, un choix que la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo, a défendu en mettant en avant le «temps de jeu potentiel» forcément supérieur en moyenne pour les hommes qui se départagent en trois sets gagnants, alors que les femmes jouent en deux manches gagnantes.