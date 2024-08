Vingt-quatre Grand Chelem, sept Masters, une Coupe Davis, l'or olympique et bientôt, un musée. La Serbie s'apprête à construire à Belgrade un édifice consacré à Novak Djokovic, a annoncé son président mardi.

Novak Djokovic va bientôt avoir un musée en son nom. KEYSTONE

AFP Nicolas Larchevêque

«Nous venons d'avoir les premières discussions sur la construction du musée Novak Djokovic, qui sera une nouvelle attraction pour la ville», a déclaré Aleksandar Vucic. «Majorque a un musée Rafael Nadal. Nous ferons en sorte de montrer ce que Djokovic a fait pour notre pays, tout en attirant les touristes», a ajouté le président, espérant que le musée puisse ouvrir en 2027. «Novak est plus grand que Nadal».

Novak Djokovic, le joueur ayant passé le plus grand nombre se de semaines au rang de no 1 mondial, aujourd'hui no 2, est depuis longtemps une idole en Serbie, où le tennisman installé à Monaco revient régulièrement. Il manque rarement une occasion de déclarer son amour pour son pays, suscitant parfois la polémique, comme à Roland-Garros en 2023 lorsqu'il avait affirmé que le Kosovo, ancienne province serbe indépendante depuis 2008, était «le coeur de la Serbie».

«Je n'aurais jamais pu renoncer à mon rêve, celui de remporter cette médaille d'or, tout comme le peuple serbe a toujours cru en moi», a écrit le tennisman sur Instagram mardi après son premier sacre olympique, à 37 ans. «Cela a beau être moi qui détiens cette médaille, je veux que chaque Serbe sache qu’elle nous appartient à tous. Représenter notre nation est le plus grand honneur au monde», a-t-il ajouté.