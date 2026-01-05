  1. Clients Privés
«Mes valeurs plus alignées» Novak Djokovic claque la porte de son syndicat de joueurs

Nicolas Larchevêque

5.1.2026

Novak Djokovic a annoncé dimanche soir quitter le syndicat des joueurs qu'il a cofondé en 2020. Le Serbe évoque notamment ses «préoccupations concernant la transparence, la gouvernance» de cette organisation dissidente du circuit mondial de tennis.

Novak Djokovic a annoncé dimanche soir quitter le syndicat des joueurs qu'il a cofondé en 2020.
KEYSTONE

Agence France-Presse

05.01.2026, 07:57

05.01.2026, 08:10

L'Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA), fondée par l'actuel no 4 mondial et le Canadien Vasek Pospisil, avait attaqué en justice en mars 2025 les instances de gouvernance du tennis, dénonçant un «système corrompu, illégal et abusif», visant notamment «un calendrier insoutenable», avec des tournois programmées onze mois sur douze.

«Calendrier insoutenable». Vives tensions : l’ATP et la WTA attaquées en justice par des joueurs !

«Calendrier insoutenable»Vives tensions : l’ATP et la WTA attaquées en justice par des joueurs !

«Après mûre réflexion, j'ai décidé de me retirer complètement de l'Association des joueurs de tennis professionnels», a expliqué Djokovic sur son compte X. «Cette décision fait suite à des préoccupations persistantes concernant la transparence, la gouvernance et la manière dont ma voix et mon image ont été représentées».

«Je suis fier de la vision que Vasek et moi partagions en fondant la PTPA, offrant aux joueurs une voix plus forte et indépendante, mais il est devenu clair que mes valeurs et mon approche ne sont plus alignées avec l’orientation actuelle de l'organisation», a ajouté le joueur de 38 ans, lauréat de 24 titres en Grand Chelem.

«Je vais continuer à me concentrer sur mon tennis, ma famille et sur ma contribution au sport d'une manière qui reflète mes principes et mon intégrité», a poursuivi Djokovic, qui doit participer au tournoi ATP 250 d'Adelaide (12-17 janvier) pour se préparer à l'Open d'Australie (18 janvier-1er février). «Je souhaite le succès aux joueurs et à toutes les personnes concernées pour la suite, mais pour moi, ce chapitre est désormais clos», a-t-il conclu.

Le PTPA a lancé en mars 2025 aux côtés d'une vingtaine de joueurs des actions en justice aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et dans l'Union européenne (UE). Elles visent l'ATP et la WTA, qui régissent les circuits masculin et féminin, la Fédération internationale de tennis (ITF) et l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia), des instances selon eux «corrompues», accusées d'avoir «systématiquement abusé, réduit au silence et exploité les joueurs pour alimenter leurs profits à travers un contrôle monopolistique».

Novak Djokovic, c'est qui ?

Novak Djokovic, c'est qui ?

Retour sur la carrière de Novak Djokovic, l'homme aux 24 titres en Grand Chelem.

22.01.2024

