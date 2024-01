Plus fort que jamais, plus impitoyable que jamais et plus inspiré que jamais, Novak Djokovic marche vers un 11e sacre à Melbourne. Sa démonstration en huitième de finale laisse rêveur.

He means business ☝️@DjokerNole defeats Mannarino 6-0 6-0 6-3 to equal Federer’s all-time record of QF appearances in Grand Slams!@AustralianOpen #AusOpen pic.twitter.com/Q1f7tnvk56 — Tennis TV (@TennisTV) January 21, 2024

Le no 1 mondial a cueilli un 32e succès de rang à l’Open d’Australie à la faveur d’un succès 6-0 6-0 6-3 devant Adrian Mannarino (no 20). Il a remporté les treize premiers jeux de la rencontre face à un homme qui avait gagné ses trois premiers matches en cinq sets, dont le premier face à Stan Wawrinka. «Les deux premiers sets furent mes meilleurs depuis un bon moment, confesse le Serbe. J’ai joué du grand tennis du premier au dernier point.»

Avec ce succès, Novak Djokovic égale Roger Federer pour le record des quarts de finale disputés dans les tournois du Grand Chelem. Les deux hommes en sont à 58. Ce mardi, ce n’est pas Stefanos Tsitsipas (no 7) qui se dressera sur la route de Novak Djokovic pour un remake de la finale de l’an dernier. Le Grec s’est incliné 7-6 (7/3) 5-7 6-3 6-3 devant un remarquable Taylor Fritz (no 12). L’Américain a réussi des prouesses avec son revers le long de la ligne pour remporter un succès probant.

Mais les statistiques soulignent l’ampleur de la tâche qui attend Taylor Fritz. Il a perdu les huit rencontres qui l’ont opposé à ce jour à Novak Djokovic. La dernière, un quart de finale à l’US Open 2023, avait tourné à la démonstration pour le Serbe qui s’était imposé 6-1 6-4 6-4.

ats