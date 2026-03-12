A l'issue d'un grand spectacle, Novak Djokovic a été éliminé en 8e de finale du Masters 1000 d'Indian Wells (Californie, Etats-Unis) mercredi par le tenant du titre britannique Jack Draper 4-6, 6-4, 7-6 (7/5), pendant que Carlos Alcaraz et Iga Swiatek se qualifiaient sans problème.

Le Serbe âgé de 38 ans aux 24 titres majeurs, finaliste de l'Open d'Australie en janvier, a fini par céder face au 14e joueur mondial à l'issue d'un match intense de 2h35 terminé épuisé. Cinq fois vainqueur dans le désert californien, «Nole» n'a plus soulevé le trophée depuis 2016 et n'a plus retrouvé les quarts de finale depuis.

Champion en titre mais revenu depuis peu sur le circuit après plus de six mois d'absence (blessure à un bras), Draper affrontera le Russe Daniil Medvedev (30 ans, 11e) en quart de finale jeudi.

Les deux joueurs ont offert une partie à suspense, achevée au bout d'un 3e set renversant, que Djokovic a attaqué à la fois au sol, à genoux, puis les mains sur les hanches, haletant. Dès le premier jeu, le Serbe a sauvé un rallye sensationnel de 26 coups où il aura subi trois amorties et deux lobs, puis a déploré une incroyable défense gagnante du Britannique, avant d'être breaké au 3e jeu (2-1).

«Ce point m'a coûté cher»

«Ce point m'a coûté cher, je l'ai gagné mais j'étais vraiment à court d'énergie, je n'ai commencé à me sentir mieux à nouveau qu'en fin de set», a déclaré Djokovic en conférence de presse. Draper a servi pour le match à 5-4 mais a perdu son engagement sur une magnifique contre-amortie du Serbe. «J'avais le public, l'énergie, je me disais alors que je pouvais gagner».

Dans le jeu décisif, Djokovic, rougi par l'effort, semblait avoir perdu (1-3) puis repris la main (4-3) avant deux ultimes fautes qui ont offert la qualification au Britannique. «Je suis incroyablement fier d'avoir réussi ce match contre Novak, l'un des plus grands joueurs de l'histoire», a apprécié Draper au micro des organisateurs.

«Je n'ai pas joué sur le circuit pendant longtemps, pour être un des meilleurs il faut de la confiance. Après son retour en fin de partie j'ai réussi à rester concentré et j'en suis fier. Je ne pense pas encore jouer près du niveau que j'espère être le mien. Je fais de mon mieux en essayant d'adopter une bonne attitude.»

Alcaraz et Swiatek en balade

Tous les quarts de finale des deux tableaux auront lieu jeudi. Plus tôt mercredi, le no 1 mondial Carlos Alcaraz a enchaîné un 15e succès en autant de matches en 2026 face au Norvégien Casper Ruud 6-1, 7-6 (7/2).

Le vainqueur du dernier Open d'Australie, deux fois titré en Californie (2023 et 2024), est le premier joueur ATP à compter cinq quarts dans le tournoi avant ses 23 ans. Il affrontera jeudi le Britannique Cameron Norrie (30 ans, 29e), titré lui en 2021.

La no 2 mondiale Iga Swiatek, deux fois sacrée dans le désert californien (2022 et 2024) a écrasé la Tchèque Karolina Muchova (13e) 6-2, 6-0, et jouera contre Elina Svitolina (31 ans, 9e), qui a vu la Tchèque Katerina Siniakova abandonner à 6-1, 1-1 en faveur de l'Ukrainienne.

L'Américaine Jessica Pegula (5e) a aussi franchi les 8e de finale en battant Belinda Bencic 6-3, 7-6 (7/5) et défiera la championne de l'Open d'Australie Elena Rybakina.

