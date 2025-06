Le plus grand palmarès de l'histoire du tennis contre le N.1 mondial: l'affiche des demi-finales de Roland-Garros, vendredi entre le vétéran Novak Djokovic (6e mondial à 38 ans) et son successeur sur le trône Jannik Sinner (1er à 23 ans), est aussi un choc de revenants.

Novak Djokovic et son successeur sur le trône Jannik Sinner s’affronteront à Roland-Garros. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

D'un côté du filet, le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem, un record qu'il partage toujours avec l'héroïne d'une lointaine époque du tennis, l'Australienne Margaret Court.

De l'autre, un triple lauréat en Grand Chelem, théoriquement plus à l'aise sur dur mais qui vient d'enchaîner une finale sur la terre battue de Rome et - au moins - une demi-finale à Roland-Garros.

«Un match au meilleur des cinq sets dans les derniers tours d'un Grand Chelem contre le N.1 mondial: il n'y a rien qui pourrait davantage me motiver à mon âge», s'est réjoui par avance Djokovic après avoir éliminé le N.3 mondial Alexander Zverev tard mercredi soir.

Dans quelques jours, c'est peut-être au bord du lac Léman que le Serbe, en quête de son 25e trophée majeur depuis l'US Open 2023, ira en pèlerinage.

Car avant de décrocher le 24 mai à Genève le 100e titre de sa carrière, le champion olympique des Jeux de Paris traînait sa peine sur terre battue: élimination au premier tour des Masters 1000 de Monte-Carlo et Madrid, forfait au tournoi de Rome...

«Nouvelle réalité»

«C'est une nouvelle réalité pour moi, essayer de gagner un match ou deux, sans vraiment penser à aller loin dans le tournoi», avait même laissé échapper le «Djoker» dans la capitale espagnole.

Avec ce titre à Genève et cette accession en demi-finales, le triple lauréat de Roland-Garros «a démontré récemment qu'il était de retour à son meilleur niveau», de l'aveu même de Jannik Sinner.

Après avoir mis le circuit en coupe réglée depuis son triomphe à l'US Open en septembre 2024, laissant seulement des miettes à ses rivaux sur dur, l'Italien a connu un coup d'arrêt en février.

Contrôlé positif à un anabolisant à deux reprises en mars 2024, une contamination finalement reconnue comme accidentelle par les autorités antidopage, Sinner a conclu avec l'Agence mondiale antidopage (AMA) un «accord de règlement» en vertu duquel il a été suspendu du circuit entre la mi-février et le 4 mai, au titre de sa responsabilité envers les membres de son entourage qui l'auraient contaminé.

A son retour sur le circuit, le N.1 mondial avait laissé planer le doute sur son niveau réel. Mais le spécialiste de la terre battue Casper Ruud, balayé en deux sets secs au Masters 1000 de Rome, ou les adversaires de Sinner à Roland-Garros, tous battus en trois sets, peuvent en témoigner: le patron est de retour.

Défi physique

«Je n'aurais pas cru être dans cette position au retour» de la suspension, s'est étonné le natif de San Candido, dans le nord de l'Italie. Face à Djokovic, de 15 ans son aîné, plusieurs observateurs jugent que la clé du match sera peut-être physique.

«Bien sûr, il faudrait lui demander comment il se sent physiquement et comment il va récupérer» du quart de finale remporté en quatre sets et un peu plus de trois heures et quart contre Zverev, a fait valoir ce dernier.

«Le match de ce soir (mercredi) était assez physique pour lui comme pour moi. Mais je pense que pour le moment, il est un peu sous-estimé. Cette année, il a battu (l'actuel N.2 mondial Carlos) Alcaraz à l'Open d'Australie, il m'a battu à Roland-Garros. Donc oubliez son âge (...) il continue à battre la crème de la crème», a prévenu l'Allemand.

«J'espère que j'arriverai à soutenir la comparaison avec Sinner sur le plan physique, c'est un grand défi pour moi», a reconnu lui-même Djokovic, contraint à l'abandon en demi-finales de l'Open d'Australie en janvier.

La seule confrontation sur terre battue entre l'Italien et le Serbe date de 2021 et ce dernier s'était imposé en deux sets à Monte-Carlo.

Sept duels plus tard, le bilan est parfaitement équilibré avec quatre victoires pour Djokovic et autant pour Sinner, vainqueur des trois derniers affrontements.