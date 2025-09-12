Le «traître» Novak Djokovic tourne le dos à la Serbie

Novak Djokovic suscite de vives discussions dans son pays natal suite à une prise de position à l’encontre de son gouvernement. La star du tennis en a apparemment tiré les conséquences en quittant, lui et sa famille, la Serbie.

Selon plusieurs médias, Novak Djokovic aurait quitté la Serbie pour s'installer en Grèce. imago

Comme le révèlent plusieurs médias, tels que l'agence de presse italienne «ANSA» ou le journal espagnol «Mundo Deportivo», le lauréat de 24 titres en Grand Chelem aurait quitté la Serbie pour la Grèce. Avec sa famille, il se serait ainsi installé à Glyfada, banlieue côtière d'Athènes.

C'est là que Djokovic et ses enfants ont été aperçus à plusieurs reprises ces derniers jours, en train de faire des courses, de s'entraîner et de rencontrer des fans. Selon le portail grec «ProtoThema», ses deux enfants seraient déjà inscrits dans une école privée internationale, où la nouvelle année scolaire a récemment commencé.

Vives critiques en Serbie

Ce déménagement serait apparemment lié aux critiques croissantes à l’encontre du joueur de 38 ans en provenance de Serbie. Depuis que Djokovic a ouvertement exprimé son soutien aux manifestations étudiantes contre le gouvernement serbe (voir encadré ci-dessous), plusieurs médias proches du président Aleksandar Vučić l’ont pris pour cible, le qualifiant notamment de «traître» à la nation. Les relations entre le tennisman et les autorités de Belgrade semblent donc au point mort.

Face à ce climat hostile, Novak Djokovic aurait également demandé le «golden visa» à la Grèce. Ce permis de séjour spécial permet à des citoyens de résider durablement dans un autre pays grâce à un investissement (immobilier dans le cas de la Grèce). Jusqu’à ce jour, le champion olympique n’a pas commenté publiquement ces informations.

Manifestations étudiantes en Serbie Depuis novembre dernier, le Serbie est secouée par des manifestations, principalement étudiantes, de grande ampleur. Celles-ci sont apparues à la suite de l’effondrement de la verrière en béton de la gare de Novi Sad, qui a fait 16 morts le 1er novembre 2024. Ce mouvement de protestation vise à dénoncer la corruption qui touche le pays et réclame la mise en cause des responsables de l'accident. Le président Aleksandar Vučić est également remis en question. Montre plus

