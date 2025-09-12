Le «traître» Novak Djokovic tourne le dos à la Serbie

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tension avec les autorités Le «traître» Novak Djokovic tourne le dos à la Serbie

Jan Arnet

12.9.2025

Novak Djokovic suscite de vives discussions dans son pays natal suite à une prise de position à l’encontre de son gouvernement. La star du tennis en a apparemment tiré les conséquences en quittant, lui et sa famille, la Serbie.

Selon plusieurs médias, Novak Djokovic aurait quitté la Serbie pour s'installer en Grèce.
Selon plusieurs médias, Novak Djokovic aurait quitté la Serbie pour s'installer en Grèce.
imago

Jan Arnet

12.09.2025, 10:30

12.09.2025, 12:10

Comme le révèlent plusieurs médias, tels que l'agence de presse italienne «ANSA» ou le journal espagnol «Mundo Deportivo», le lauréat de 24 titres en Grand Chelem aurait quitté la Serbie pour la Grèce. Avec sa famille, il se serait ainsi installé à Glyfada, banlieue côtière d'Athènes.

C'est là que Djokovic et ses enfants ont été aperçus à plusieurs reprises ces derniers jours, en train de faire des courses, de s'entraîner et de rencontrer des fans. Selon le portail grec «ProtoThema», ses deux enfants seraient déjà inscrits dans une école privée internationale, où la nouvelle année scolaire a récemment commencé.

Vives critiques en Serbie

Ce déménagement serait apparemment lié aux critiques croissantes à l’encontre du joueur de 38 ans en provenance de Serbie. Depuis que Djokovic a ouvertement exprimé son soutien aux manifestations étudiantes contre le gouvernement serbe (voir encadré ci-dessous), plusieurs médias proches du président Aleksandar Vučić l’ont pris pour cible, le qualifiant notamment de «traître» à la nation. Les relations entre le tennisman et les autorités de Belgrade semblent donc au point mort.

Face à ce climat hostile, Novak Djokovic aurait également demandé le «golden visa» à la Grèce. Ce permis de séjour spécial permet à des citoyens de résider durablement dans un autre pays grâce à un investissement (immobilier dans le cas de la Grèce). Jusqu’à ce jour, le champion olympique n’a pas commenté publiquement ces informations.

Manifestations étudiantes en Serbie

  • Depuis novembre dernier, le Serbie est secouée par des manifestations, principalement étudiantes, de grande ampleur. Celles-ci sont apparues à la suite de l’effondrement de la verrière en béton de la gare de Novi Sad, qui a fait 16 morts le 1er novembre 2024. Ce mouvement de protestation vise à dénoncer la corruption qui touche le pays et réclame la mise en cause des responsables de l'accident. Le président Aleksandar Vučić est également remis en question.
Montre plus

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).

Archive sur Novak Djokovic

Novak Djokovic, c'est qui ?

Novak Djokovic, c'est qui ?

Retour sur la carrière de Novak Djokovic, l'homme aux 24 titres en Grand Chelem.

22.01.2024

Les plus lus

Le secrétaire américain du commerce confiant sur un accord douanier avec la Suisse !
Le «traître» Novak Djokovic tourne le dos à la Serbie
Face à la mort, les animaux ont des réactions stupéfiantes !
Assurances sociales : une grande nouveauté dès 2028
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !