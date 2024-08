«J'ai affiché l'un des pires niveaux de tennis de ma vie»

«Ca a été un match horrible de ma part», a regretté Novak Djokovic. Le Serbe a été éliminé dès les 16es de finale de l'US Open par l'Australien Alexei Popyrin 6-4, 6-4, 2-6, 6-4.

Popyrin a très bien joué ce soir. Où avez-vous connu des manques?

«Bravo à lui et à son équipe, il mérite sa victoire, il a été très bon. De mon côté, vu la façon dont je joue depuis le début du tournoi, un troisième tour c'est déjà bien. J'ai affiché un des pires niveaux de tennis de ma vie, avec mon pire niveau au service de loin. Quand on joue sur une surface rapide sans pouvoir compter sur son service, sans avoir des points gratuits, un pourcentage de premières faible, beaucoup de double fautes, vous ne pouvez pas gagner. Surtout contre un joueur en forme contre Alexei qui sert fort et met beaucoup de pression sur votre service. Ca a été un match horrible de ma part.»

Vous dites avoir mal joué, mais il y a un mois aux Jeux olympiques de Paris vous avez joué un de vos meilleurs matches...

«C'était une surface différente (terre battue)... Ca a eu un impact c'est évident. J'ai dépensé beaucoup d'énergie pour gagner l'or, je suis arrivé à New York sans me sentir frais physiquement ou mentalement. Mais comme c'est l'US Open j'ai quand même voulu tenter ma chance. J'ai fait de mon mieux. Je n'avais pas de problème physique, j'étais juste sans énergie, et ça s'est vu à ma façon de jouer. Depuis le premier match je ne me suis pas senti à l'aise sur le court.»

Avez-vous tenté des choses pour le ralentir?

«J'ai essayé de nombreuses choses, et parfois c'est un problème, on en perd ses bases, son rythme. Ces trois matches ici ont été un combat mental, je n'ai jamais approché mon meilleur niveau. J'ai eu des difficultés mentales à jouer ces trois matches, tellement je jouais loin de mon meilleur niveau. Ce n'est pas bon de se retrouver dans ce genre d'état, sans problème physique et avec la motivation d'un Grand Chelem, mais sans pouvoir trouver son jeu. Il faut accepter que ce genre de tournoi puisse arriver. On peut dire que c'est à cause des Jeux olympiques, mais je ne sais pas. Je voulais simplement m'améliorer à chaque tour ici, mais ce n'est pas arrivé.»

Pensez-vous que Popyrin puisse gagner le tournoi?

«Je ne sais pas quoi répondre. Il vient de me battre, je suis le champion en titre, pour cela il mérite du respect. S'il continue à bien servir, il peut battre tout le monde. Alcaraz a été éliminé, moi aussi, le tableau s'ouvre. Evidemment Sinner est favori, mais il y a les Américains Tiafoe, Fritz. Il y a aussi Zverez, Rublev, Dimitrov, plein de gars qui jouent très bien dans cette partie de tableau. Il y a de nombreux prétendants, il va être intéressant de voir qui s'impose.»

