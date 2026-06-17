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Moutet, roi de la provoc' On lui demande de rester correct, il répond : «F***, f***, f*** !»

Clara Francey

17.6.2026

Corentin Moutet, vainqueur au premier tour du tournoi londonien du Queen's, a provoqué les rires du public et l'embarras de la BBC en prononçant sept fois le mot «fuck» lors de son interview d'après-match mardi.

Agence France-Presse

17.06.2026, 16:27

Le 36e mondial venait de remporter son premier tour du célèbre tournoi sur gazon contre un autre Français, Giovanni Mpetshi Perricard (87e), quand il a répondu sur le court à une journaliste de la BBC.

Réputé pour son caractère éruptif et ses provocations, le gaucher parisien de 27 ans s'est littéralement lâché au micro, employant le juron le plus célèbre de la langue anglaise.

«What Else ?». Corentin Moutet se fait servir un café en plein match !

«What Else ?»Corentin Moutet se fait servir un café en plein match !

Interrogé sur la façon dont Mpetshi Perricard avait sauvé une balle de match avec une deuxième balle à 142 mph (228 km/h), Moutet a répondu : «Quand il m’envoie à 142, j’étais là : ‹F*** !›».

Il suscite alors les rires du public mais est repris par l'intervieweuse qui lui demande de ne plus employer le mot fatidique. «F*** f*** f*** !», réplique alors le Français, s'attirant de nouveaux rires mais surtout les récriminations de la journaliste, qui a présenté des excuses à l'adresse en particulier des enfants présents autour du court.

«Je vais poser une dernière question. S’il vous plaît, restez correct», a imploré la journaliste mais Moutet, hilare, s'est borné à répondre: «F*** f*** f*** !». L’entretien a été abrégé et de retour en studio, la présentatrice de la BBC Two a réitéré des «excuses à tous nos téléspectateurs».

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