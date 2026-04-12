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Belinda Bencic encensée «On ne peut pas mettre des mots sur ce qu’elle apporte à l’équipe»

ATS

12.4.2026 - 12:22

L'équipe de Suisse a manqué de justesse sa qualification pour la phase finale de la Billie Jean King Cup après s'être inclinée 3-2 face à la République tchèque à Bienne. Même une Belinda Bencic exceptionnelle n'a pas suffi.

Bencic étincelante, la Suisse s’arrête tout près de la qualification pour la phase finale.
Bencic étincelante, la Suisse s’arrête tout près de la qualification pour la phase finale.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.04.2026, 12:22

12.04.2026, 14:07

Le regard de Belinda Bencic, 11e joueuse mondiale, est vide. «Oui, ça ne va pas bien», répond-elle laconiquement samedi soir à la Swiss Tennis Arena au terme de cette rencontre. La question portait sur son état physique, mais la réponse s'applique tout autant à son état mental.

Sa frustration est plus que compréhensible. Belinda Bencic avait enchaîné huit heures de jeu, disputant deux simples et un double en deux jours, tous en trois sets. Mais elle n'a pas su convertir trois balles de match contre Linda Noskova (WTA 14) alors que son équipe menait 2-1, s'inclinant 11/9 au tie-break du troisième set.

Sur ces trois balles de match, Linda Noskova a réalisé deux fois un excellent service suivi d’un coup gagnant, tandis que sur la troisième, sous la pression, Belinda Bencic a raté un passing shot difficile en coup droit. Elle n’a rien à se reprocher.

Au final, ce sont les Tchèques qui ont décroché leur place dans un tournoi final qui réunira huit équipes, grâce à leur plus grande profondeur de banc. Linda Noskova et Marie Bouzkova (WTA 24), qui a dominé Viktorija Golubic (WTA 79) dans le cinquième match décisif, étaient bien plus fraîches que Bencic et Golubic, lesquelles avaient déjà un double dans les jambes.

BJK Cup. Immense déception pour les Suissesses à Bienne !

BJK CupImmense déception pour les Suissesses à Bienne !

Il n'a manqué qu'un seul point

«Cela a très certainement joué un rôle», affirme avec conviction le capitaine Heinz Günthardt. «Avec ce format, où le double précède les deux derniers simples, les équipes les mieux fournies ont un avantage.» La République tchèque compte sept joueuses dans le top 50, alors que Viktorija Golubic est la mieux classée derrière Belinda Bencic côté suisse.

L'absence de Simona Waltert (WTA 92) n'a ainsi guère eu d’importance. Même avec elle, Heinz Günthardt aurait sans doute misé sur le duo Bencic/Golubic. «Je trouvais qu’on ne pouvait pas se permettre de ne pas disputer le double avec nos meilleures joueuses, explique le Zurichois. Ce sont d’ailleurs elles qui l’ont remporté. Et au final, il n'a manqué qu'un seul point.»

Bencic, décisive même en dehors du court

Les Suissesses se surpassent régulièrement lors de la Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup). En 2021, elles avaient atteint la finale à Prague et s'étaient inclinées de justesse face à la Russie; un an plus tard, elles avaient remporté le trophée à Glasgow en battant l’Australie en finale.

La raison en est un esprit d’équipe très marqué – et Belinda Bencic. Pas seulement à cause de ses victoires (19-7 en simple, 8-2 en double). «Elle porte incroyablement cette équipe, et ce depuis des années», s'enthousiasme Günthardt. «L’ambiance au sein de l’équipe est complètement différente quand elle est là.» Tout le monde se présente différemment, l’entraînement est différent. «On ne peut pas mettre des mots sur ce qu’elle apporte à l’équipe.»

Belinda Bencic a également montré à quel point cette équipe comptait pour elle lors du dernier simple, alors qu’elle encourageait sans relâche Viktorija Golubic. Malgré la déception liée à sa propre défaite quelques minutes plus tôt, la St-Galloise de 29 ans a encore trouvé l’énergie de tout donner en dehors du court.

Fierté et amour-haine

«Nous avons donné tout ce que nous avions», affirme d'ailleurs Belinda Bencic avec conviction. «L’effort que nous avons fourni, en simple et en double, on ne peut pas faire mieux. Je crois que nous pouvons être extrêmement fières de nous.»

Peut-être que Günthardt aura à nouveau davantage d’options à l’avenir. Rebeka Masarova (WTA 123), la vainqueure junior de Roland-Garros en 2016 qui a entre-temps joué pour l’Espagne, faisait partie de l’équipe de Suisse pour la première fois et s’est «excellemment» intégrée, selon le Zurichois.

La prochaine rencontre des Suissesses n'aura donc pas lieu mi-septembre lors du tournoi final en Chine, mais deux mois plus tard à l'occasion des barrages contre relégation. Le tennis peut être aussi impitoyable que cela. Ou comme le dit Viktorija Golubic, «c’est une relation amour-haine.»

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