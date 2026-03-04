  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carlos Alcaraz, record en vue ? «On ne se rend pas compte à quel point c'est difficile»

Nicolas Larchevêque

4.3.2026

Le no 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz, invaincu en 2026, espère «continuer» sa série lors du Masters 1000 d'Indian Wells (Californie, Etats-Unis), qui débute mercredi.

Carlos Alcaraz entend bien poursuivre sa série victorieuse à Indian Wells.
Carlos Alcaraz entend bien poursuivre sa série victorieuse à Indian Wells.
KEYSTONE

Agence France-Presse

04.03.2026, 09:22

Alcaraz, 22 ans, a remporté l'Open d'Australie en janvier puis le tournoi ATP 500 de Doha mi-février. Il vise un troisième titre en Californie après ses deux succès en 2023 et 2024.

L'Espagnol, qui compte donc 12 succès en autant de matches en 2026, a été interrogé mardi en conférence de presse sur le record détenu par le Serbe Novak Djokovic, qui avait attaqué la saison 2011 par 41 victoires d'affilée, avant une défaite contre Roger Federer en demi-finale de Roland-Garros.

Indian Wells. Carlos Alcaraz en Californie dans la peau du favori invaincu

Indian WellsCarlos Alcaraz en Californie dans la peau du favori invaincu

«On ne se rend pas compte à quel point c'est difficile, jusqu'au moment où on essaie de s'y attaquer», a-t-il souri. «Je ne suis qu'à 12, je réalise que je dois encore gagner 4 ou 5 des plus grands tournois du monde, mince (...) Je suis très fier de mon début de saison, j'espère que la série continue en jouant du bon tennis.»

«Je pense que sur le court je contrôle mes émotions encore mieux qu'avant, ça a été la clef de mon bon niveau de tennis ces derniers temps. Quand je suis calme je peux trouver des solutions», a-t-il poursuivi.

Alcaraz «inquiet de la situation» au Moyen-Orient

Alcaraz a aussi expliqué sa «surprise» lorsque la guerre a éclaté au Moyen-Orient samedi, après avoir été titré une semaine plus tôt à Doha. Plusieurs joueurs et membres du personnel de l'ATP sont bloqués à Dubaï, où un autre tournoi s'est achevé samedi.

Guerre au Moyen-Orient. Des joueurs de tennis bloqués à Dubaï après le tournoi ATP

Guerre au Moyen-OrientDes joueurs de tennis bloqués à Dubaï après le tournoi ATP

«Voir des joueurs bloqués, ça m'a donné un peu de soucis. J'espère qu'ils vont pouvoir voyager et venir ici rapidement. Je reste concentré pour concourir à mon meilleur niveau, même si on est tous inquiets de la situation», a-t-il ajouté.

Quelques joueurs dont le vainqueur russe à Dubaï Daniil Medvedev ont pu quitter les Emirats mardi.

Guerre au Moyen-Orient. Panique à un tournoi de tennis et joueurs évacués après des frappes

Guerre au Moyen-OrientPanique à un tournoi de tennis et joueurs évacués après des frappes

Sur le même thème

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

Federer conquis par la rivalité «formidable» entre Sinner et Alcaraz

La rivalité entre le N.1 mondial Carlos Alcaraz et son dauphin Jannik Sinner, qui ont fait main basse sur les huit derniers titres en Grand Chelem, est «formidable» pour le tennis, a jugé jeudi la légende suisse Roger Federer.

16.01.2026

Les plus lus

«Un tournant qui marquera une génération» - Alain Berset alerte
«Quand je l'ai rencontré, il n'arrêtait pas de dire: 'Je suis si heureux'»
Guerre en Iran : le Premier ministre espagnol suscite la colère de Trump
«Ce n'est pas Winston Churchill...» - Trump se paie la tête de Starmer
Le Texas donne le ton et pourrait mettre Donald Trump dans l’embarras !