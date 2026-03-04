Le no 1 mondial espagnol Carlos Alcaraz, invaincu en 2026, espère «continuer» sa série lors du Masters 1000 d'Indian Wells (Californie, Etats-Unis), qui débute mercredi.

Carlos Alcaraz entend bien poursuivre sa série victorieuse à Indian Wells. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Alcaraz, 22 ans, a remporté l'Open d'Australie en janvier puis le tournoi ATP 500 de Doha mi-février. Il vise un troisième titre en Californie après ses deux succès en 2023 et 2024.

L'Espagnol, qui compte donc 12 succès en autant de matches en 2026, a été interrogé mardi en conférence de presse sur le record détenu par le Serbe Novak Djokovic, qui avait attaqué la saison 2011 par 41 victoires d'affilée, avant une défaite contre Roger Federer en demi-finale de Roland-Garros.

«On ne se rend pas compte à quel point c'est difficile, jusqu'au moment où on essaie de s'y attaquer», a-t-il souri. «Je ne suis qu'à 12, je réalise que je dois encore gagner 4 ou 5 des plus grands tournois du monde, mince (...) Je suis très fier de mon début de saison, j'espère que la série continue en jouant du bon tennis.»

«Je pense que sur le court je contrôle mes émotions encore mieux qu'avant, ça a été la clef de mon bon niveau de tennis ces derniers temps. Quand je suis calme je peux trouver des solutions», a-t-il poursuivi.

Alcaraz «inquiet de la situation» au Moyen-Orient

Alcaraz a aussi expliqué sa «surprise» lorsque la guerre a éclaté au Moyen-Orient samedi, après avoir été titré une semaine plus tôt à Doha. Plusieurs joueurs et membres du personnel de l'ATP sont bloqués à Dubaï, où un autre tournoi s'est achevé samedi.

«Voir des joueurs bloqués, ça m'a donné un peu de soucis. J'espère qu'ils vont pouvoir voyager et venir ici rapidement. Je reste concentré pour concourir à mon meilleur niveau, même si on est tous inquiets de la situation», a-t-il ajouté.

Quelques joueurs dont le vainqueur russe à Dubaï Daniil Medvedev ont pu quitter les Emirats mardi.

