Tennis Ons Jabeur va rejoindre Belinda Bencic au club des mamans !

ATS

11.11.2025 - 14:38

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur, ex no 2 mondiale, a annoncé être enceinte. Elle attend un garçon qui doit naître au mois d'avril.

Keystone-SDA

11.11.2025, 14:38

Sous une photo d'elle et de son mari Karim Kamoun tenant un body pour bébé aux couleurs de Wimbledon, Jabeur a publié lundi soir un message sur Instagram: «Nous avons pris une petite pause pour nous ressourcer et recharger nos batteries... Il s'avère que nous avons prévu le plus mignon des retours. Le court devra attendre encore un peu, car bientôt... nous accueillerons un nouveau petit coéquipier. Un petit garçon rejoindra l'équipe en avril.»

Un retour qui force le respect. Maman et championne : «Bencic a prouvé qu'elle faisait partie de l'élite»

A 31 ans, la triple finaliste en Grand Chelem (Wimbledon 2022, 2023, et US Open 2022) avait annoncé en juillet faire une pause dans sa carrière après deux années gâchées par de nombreuses blessures. Elle est actuellement tombée à la 79e place au classement WTA.

Fin juin, la Tunisienne avait dû abandonner dès le premier tour à Wimbledon, après s'être déjà inclinée d'entrée quelques semaines plus tôt à Roland-Garros.

