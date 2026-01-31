  1. Clients Privés
Open d'Australie Au bout d’une lutte de tranchées, Rybakina sacrée championne !

ATS

31.1.2026 - 12:28

La Kazakhstanaise Elena Rybakina, 5e mondiale, a remporté samedi l'Open d'Australie en battant en finale la no 1 mondiale Aryna Sabalenka 6-4 4-6 6-4. Elle décroche à 26 ans le deuxième titre du Grand Chelem de sa carrière.

Keystone-SDA

31.01.2026, 12:28

31.01.2026, 13:45

Rybakina, qui remontera au troisième rang mondial lundi, avait remporté Wimbledon en 2022. Mais depuis, elle n'avait joué qu'une seule autre finale de Majeur, en 2023 à Melbourne où elle avait perdu face à Sabalenka. C'est elle qui prive cette fois Sabalenka d'un Majeur.

La Bélarusse a joué les quatre dernières finales à Melbourne où elle s'est imposée en 2023 et 2024 mais a perdu les deux dernières, en 2025 contre Madison Keys et cette année contre Rybakina.

Open d’Australie. Sabalenka - Rybakina, retour vers le futur en finale

Open d’AustralieSabalenka - Rybakina, retour vers le futur en finale

La Kazakhstanaise, qui avait remporté leur dernière confrontation au Masters de fin d'année dernière, confirme son retour au tout premier plan. Car avant de s'imposer dimanche face à la no 1 mondiale, elle avait également battu sur son parcours la no 2 mondiale Iga Swiatek en quarts de finale et la no 6 Jessica Pegula en demies.

Avec cette victoire, Rybakina aligne une 20e victoire sur ses 21 derniers matches. Sa seule défaite, elle l'a concédé en tout début d'année en quarts de finale à Brisbane contre Karolina Muchova, juste avant de venir à Melbourne. Depuis Wimbledon en juillet, c'est elle qui a gagné le plus de matches sur le circuit (38). Aucune des deux joueuses n'avait perdu le moindre set sur la route de la finale. A grands coups de raquette, elles ont quasiment cherché le KO à chaque frappe.

Open d’Australie. Un petit air de déjà-vu : Aryna Sabalenka à nouveau en finale

Open d’AustralieUn petit air de déjà-vu : Aryna Sabalenka à nouveau en finale

Résultat, beaucoup de points gagnants (35 pour Sabalenka, 28 pour Rybakina), beaucoup de fautes directes (26 pour Sabalenka, 25 pour Rybakina) et très peu d'échanges (la durée moyenne des échanges sur l'ensemble du match a été de trois coups et le plus long échange, le seul à au moins neuf coups, de 13 frappes).

Sabalenka mène puis craque

Rybakina est mieux entrée dans le match et a immédiatement pris la mise en jeu de son adversaire. Malgré un taux de premières balles faible (48%), la Kazakhstanaise est parvenue à conserver son avantage et à empocher la manche. Dans le deuxième set, elle a eu du mal à conserver sa première mise en jeu: elle a dû sauver trois balles de break avant d'égaliser à un jeu partout sur sa quatrième balle de jeu. A 5-4, Sabalenka a mis un petit coup d'accélérateur et de pression: elle s'est offert trois balles de set et a concrétisé la première.

En continuant sur sa lancée, elle s'est détachée 3-0 dans la manche décisive. Mais après avoir perdu cinq jeux d'affilée, Rybakina a réussi à renverser le cours du match: avec le soutien appuyé du public elle a réussi à recoller à 3-3 et à prendre une seconde fois d'affilée le service de Sabalenka pour mener 4-3 et confirmer à 5-3. Elle a servi pour le match à 5-4 et conclu après 2h18 de match.

