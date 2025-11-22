L'Espagnol Pablo Carreno (ATP 89) a rapproché son pays d'une première finale de Coupe Davis depuis 2019. Ceci en remportant le premier simple de la demi-finale contre l'Allemagne, samedi à Bologne.

Carreno lance l’Espagne vers la finale de la Coupe Davis. EPA

L'ex-10e mondial, vainqueur du Masters 1000 du Canada en 2022, a dominé 6-4 7-6 (8/6) l'Allemand Jan-Lennard Struff (84e), qui a vendangé cinq balles de set dans la deuxième manche.

Privée à Bologne du no 1 mondial Carlos Alcaraz, blessé à la jambe droite, l'Espagne n'a plus besoin que d'une victoire pour rejoindre en finale les doubles tenants du titre italiens, tombeurs vendredi de la Belgique (2-0).

Le second simple, programmé dans la foulée du premier, doit opposer l'Espagnol Jaume Munar (36e) au no 3 mondial Alexander Zverev.

En cas de victoire du Hambourgeois, un double décisif départagera les deux sélections.