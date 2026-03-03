Le Challenger de Fujairah (nord-est des Emirats arabes unis), tournoi du deuxième échelon du circuit professionnel masculin de tennis, a été interrompu mardi après des frappes sur des installations pétrolières avoisinantes.

Vladyslav Orlov spoke about the situation at the Challenger in Fujairah (UAE), where he won his second qualifying match today to reach the main draw.



Reports indicate that Iranian drones targeted oil infrastructure in Fujairah.



All players have been evacuated and play has been suspended.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Les matches sont suspendus pour aujourd'hui (mardi, NDLR)», a affirmé le joueur ukrainien Vladyslav Orlov dans une vidéo publiée sur Instagram juste après sa victoire contre l'Américain Ronit Karki au second tour des qualifications.

«Pendant que je jouais, j'ai entendu le son des avions (de combat, NDLR) qui volaient ici et là», a poursuivi le 516e joueur mondial, au quatrième jour des frappes israélo-américaines sur l'Iran qui ont déclenché des tirs de représailles de la République islamique en direction de plusieurs pays de la région, dont les Emirats.

Mardi, la chute de débris issus de l'interception d'un drone a causé un incendie dans une zone pétrolière située à une quinzaine de kilomètres du site du tournoi. «Ce n'est pas très sûr par ici en ce moment», a déploré Vladyslav Orlov dans sa vidéo, montrant un panache de fumée s'élevant vers le ciel à l'arrière-plan de l'image.

Joueurs évacués du court

Une vidéo diffusée mardi sur le réseau social X (ex-Twitter) montre deux autres participants au Challenger de Fujairah, le Bélarusse Daniil Ostapenko et le Japonais Hayato Matsuoka, quitter le court en courant avec l'arbitre de chaise et les ramasseurs de balle après qu'une voix leur intime de se dépêcher d'aller se réfugier à l'intérieur d'un bâtiment.

Scène impressionnante en Challenger



Le jeu a été suspendu lors du Challenger 50 de Fujairah, aux Émirats.



Les joueurs ont été évacués après une explosion liée à un drone abattu, dont les débris ont provoqué un incendie dans un port pétrolier.

Sur les quinze matches programmés mardi à Fujairah, seuls deux ont pu s'achever et l'incertitude plane sur la suite du tournoi. Lundi, la Fédération internationale de tennis avait indiqué à l'AFP que deux tournois du troisième échelon du circuit masculin prévus plus tard en mars à Fujairah avaient été «reportés» pour préserver la «sécurité» des participants.

Depuis samedi, les Emirats arabes unis ont été visés par plus de 800 drones et près de 200 missiles, selon le ministère émirati de la Défense. Une dizaine de matches du premier tour des qualifications ont cependant pu aller à leur terme lundi à Fujairah.