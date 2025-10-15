  1. Clients Privés
«Un gars génial qui m’a aidé» La relation à part entre Aryna Sabalenka et Novak Djokovic

Nicolas Larchevêque

15.10.2025

La no 1 mondiale Aryna Sabalenka explique dans un entretien à l'AFP mercredi qu'elle «adore» s'entraîner avec Novak Djokovic, «un gars génial» qui «l'aide» dans sa carrière.

Novak Djokovic et Aryna Sabalenka ont une relation assez à part sur le circuit.
Novak Djokovic et Aryna Sabalenka ont une relation assez à part sur le circuit.
IMAGO/ABACAPRESS

Agence France-Presse

15.10.2025, 11:14

15.10.2025, 11:19

La Bélarusse, qui a remporté quatre titres cette saison, dont l'US Open, le quatrième Grand Chelem de sa carrière, estime qu'elle a encore «beaucoup de choses» à améliorer dans son jeu, lors de cet entretien réalisé à Hong Kong où elle doit participer à une exhibition avec l'Américain Andre Agassi.

«Il y a tellement de choses que je peux améliorer : les coups d'attaque, les coups de base, littéralement tout. Il y a toujours quelque chose», assure la joueuse de 27 ans qui s'est inclinée il y a quatre jours en demi-finale du WTA 1000 de Wuhan face à l'Américaine Jessica Pegula.

Wuhan. Finale 100% américaine entre Coco Gauff et Jessica Pegula

WuhanFinale 100% américaine entre Coco Gauff et Jessica Pegula

Sabalenka a notamment évoqué sa proximité avec Novak Djokovic, le Serbe de 38 ans aux 24 Grand Chelem, «un gars génial», avec qui elle entretient une relation assez à part sur le circuit.

«Vous pouvez lui demander n'importe quoi et il va vous conseiller. C'est un gars tellement ouvert et j'adore m'entraîner avec lui parce que pour moi, c'est un entraînement très intense», a-t-elle expliqué, après avoir partagé plusieurs séances avec lui.

«Dans une bulle»

«Ça m'aide physiquement et même mentalement à m'améliorer. Et puis, quand je rencontre des filles, je ne me fatigue pas physiquement parce que je m'entraîne avec Novak», estime-t-elle.

La Bélarusse assure même que ce lien avec Djokovic a certainement fait la différence lors de sa victoire à l'US Open cet été.

«À Wimbledon, j'ai parlé à Novak. Je voulais juste savoir comment il se préparait pour ces grands matches. Nous avons donc parlé pendant probablement une heure (...). Et plus tard, lors de la finale de l'US Open, je me suis souvenu de ce qu'il m'avait dit, et je pense que cela m'a aidé à remporter le titre», a-t-elle assuré.

US Open. Sabalenka peut enfin savourer : «Je méritais un Grand Chelem cette saison»

US OpenSabalenka peut enfin savourer : «Je méritais un Grand Chelem cette saison»

A l'idée d'évoquer son après-carrière, Sabalenka, qui a déjà gagné 21 titres, a assuré être «pour l'instant (...) trop occupée à (s)'améliorer en tant que joueuse», tout en assurant qu'elle allait «certainement essayer de trouver quelque chose de cool».

«Mais cela me fait aussi peur parce que j'ai l'impression qu'en tant qu'athlète, nous sommes tellement concentrés sur notre sport et que nous vivons dans une bulle», a-t-elle toutefois reconnu.

«Et puis, quand nous terminons notre carrière et que nous sortons de cette bulle, j'ai l'impression, en ce qui me concerne, de ne rien savoir et d'avoir beaucoup de choses à apprendre», a avoué la Bélarusse.

