Wuhan Iga Swiatek brise le rêve de Masters de Belinda Bencic

ATS

9.10.2025 - 15:21

Belinda Bencic (WTA 15) ne disputera pas le Masters WTA de Ryad. Battue 7-6 (7/2) 6-4 par Iga Swiatek (WTA 2) jeudi en 8e de finale du WTA 1000 de Wuhan, la St-Galloise n'a plus aucune chance de faire partie des huit meilleures joueuses de la saison.

Keystone-SDA

09.10.2025, 15:21

09.10.2025, 15:35

La championne olympique 2021, au repos la veille en raison du forfait d'Elise Mertens avant leur match du 3e tour, a manqué le coche dans le premier set. Elle s'est retrouvée à deux points du gain de cette manche initiale à 5-4 30/30 sur son service, après avoir perdu les trois premiers jeux du match.

Wuhan. Belinda Bencic en huitièmes de finale sans jouer

WuhanBelinda Bencic en huitièmes de finale sans jouer

Mais Belinda Bencic, qui restait sur une défaite sèche face à Ia Polonaise en demi-finale à Wimbledon (6-2 6-0), n'est pas parvenue à porter l'estocade. Nettement dominée au tie-break, elle a également eu sa chance dans le second set, menant 2-0. Mais Iga Swiatek a su serrer sa garde pour s'imposer en 2h08'.

Encore deux tournois à jouer

Sortie au même stade de la compétition à Pékin la semaine précédente, Belinda Bencic ne peut plus prétendre à une place dans les Finales WTA de Ryad (1er-8 novembre). Elle ne pointe qu'au 14e rang du classement établi en fonction des résultats de l'année avec près de 1500 points de retard sur la 8e de la Race, Jasmine Paolini.

Or, il ne restera plus que 1250 points à aller chercher en trois semaines de compétition à l'issue du tournoi de Wuhan. Et Belinda Bencic ne prévoyait de toute manière de s'aligner que dans les deux derniers WTA 500 de l'année, à Ningbo puis à Tokyo lors des deux prochaines semaines.

Échange tendu à Pékin. Belinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»

Échange tendu à PékinBelinda Bencic s'en prend à Coco Gauff : «Personne ne te parle !»

