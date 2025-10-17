  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tennis Pas de nouvelle «remontada» pour Viktorija Golubic à Osaka

ATS

17.10.2025 - 08:56

Viktorija Golubic (WTA 60) a été stoppée en quart de finale du WTA 250 d'Osaka. La Zurichoise s'est inclinée 6-2 2-6 6-2 devant Sorana Cirstea (WTA 51) au lendemain de son 33e anniversaire.

Keystone-SDA

17.10.2025, 08:56

17.10.2025, 09:45

La vice-championne olympique 2021 de double a pourtant semblé en mesure de signer une nouvelle «remontada», 24 heures après avoir renversé la 41e mondiale Marie Bouzkova. Mais la Roumaine Sorana Cirstea s'est parfaitement reprise après la perte du deuxième set.

Viktorija Golubic, qui a perdu les quatre derniers jeux du match après avoir résisté jusqu'à 2-2 dans la manche décisive, en reste donc à sept victoires consécutives. Elle avait gagné le Challenger de Suzhou avant de débarquer à Ningo.

Ses belles performances des dernières semaines lui permettent d'asseoir sa place parmi les 60 meilleures joueuses du monde. Elle abordera donc sans trop de pression le tournoi de Jiujiang (27 octobre-2 novembre), où elle avait empoché 250 points en conquérant le titre l'automne dernier.

Challenger de Suzhou. Viktorija Golubic s’adjuge le titre avec un coup de pouce du destin

Challenger de SuzhouViktorija Golubic s’adjuge le titre avec un coup de pouce du destin

Les plus lus

«Il a dit qu'il voulait violer ma fille»
«C’est la maladie, c'est la mort» - Le défi de taille de Jean Dujardin
Inquiétude pour Brigitte Bardot, gravement malade
Déjà 28 qualifiés, l'Italie et d'autres grandes nations sous pression
Inculpation de John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale
Ce radar donne des sueurs froides aux touristes suisses